Nascondi il tuo indirizzo IP con NordVPN, ora a soli 3,09€ al mese

Il primo passo per garantire la propria privacy online è nascondere l'indirizzo IP. Quando utilizzi uno strumento come NordVPN, il tuo IP originale viene sostituito con un nuovo indirizzo IP, assegnato tramite uno dei numerosi server VPN crittografati messi a disposizione da questo tool. Così proteggi le tue attività online da occhi indiscreti e impedisci anche all'Internet Service Provider (ISP) di monitorare la tua cronologia di navigazione.

Con un’offerta incredibile che prevede uno sconto del 73% sul piano biennale, puoi ottenere il servizio a 3,09€ al mese con 3 mesi extra gratis. Per approfittarne basta andare sul sito di NordVPN.

Come NordVPN garantisce privacy totale

Nascondere l'indirizzo IP offre numerosi vantaggi. In primo luogo, NordVPN permette di mantenere la posizione virtuale privata, impedendo che siti web e terze parti possano rilevare la tua geolocalizzazione. Inoltre, utilizzando un IP diverso, eviti il rischio di essere soggetto a censura o sorveglianza online.

Un altro beneficio importante è la libertà online che deriva dall’utilizzare un indirizzo IP che non può essere tracciato facilmente.Così, non solo proteggerai la tua privacy, ma incapperai nella limitazione della larghezza di banda che alcuni ISP impongono in base alle attività che svolgi. Altro effetto positivo è che utilizzando NordVPN impedirai che le aziende possano tracciare le tue informazioni sensibili, anche quando navighi in modalità incognito.

Aspetto fondamentale infine è che, con NordVPN, tutte le tue comunicazioni online sono protette dalla crittografia avanzata AES-256 bit, il che significa che i tuoi dati non possono essere intercettati né manipolati da terzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.