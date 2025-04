NordVPN è un servizio 100% no-log, e ora costa 3,09€/mese

Una delle caratteristiche che ha reso negli anni NordVPN uno dei migliori servizi di rete privata virtuale è la sua solidissima politica no-log. Ciò assicura che la privacy dei suoi utenti non sia messa in alcun modo in discussione durante la connessione. Ciò che farai, non verrà memorizzato dal provider e da nessun altro.

Questa indubbia qualità di NordVPN, insieme alle molte altre che la mettono ai vertici delle reti private virtuali sul mercato, può essere sfruttata ad un prezzo incredibilmente vantaggioso. Solo per poco tempo è in sconto del 73% al prezzo di 3,09€ al mese per il piano biennale, con 3 mesi extra completamente gratuiti in più.

Tutti i vantaggi del servizio no-log di NordVPN

Di seguito ecco tutti i principali vantaggi del servizio no-log di NordVPN.

Politica no-log verificata da enti indipendenti

La politica no-log è stata verificata da enti indipendenti altamente qualificati. PricewaterhouseCoopers AG Switzerland ha esaminato le dichiarazioni relative alla politica No-Log nel 2018 e nel 2020, mentre Deloitte ha effettuato revisioni nel 2022 e nel 2023. I risultati di tutte e quattro le verifiche hanno confermato che NordVPN non registra né conserva alcuna attività di navigazione degli utenti.

Sede a Panama

NordVPN opera al di fuori della giurisdizione dell’Unione Europea e degli Stati Uniti. Con sede a Panama, un paese privo di leggi obbligatorie sulla conservazione dei dati, NordVPN non è soggetta a normative che impongano la registrazione delle attività online degli utenti. Questo permette agli utenti di navigare in modo più privato, guardare contenuti in streaming, giocare e accedere alle risorse aziendali con maggiore sicurezza.

Server double VPN e Onion Over

Offre una varietà di server specializzati per migliorare ulteriormente la privacy degli utenti. Tra questi, i server Double VPN e Onion Over VPN offrono livelli aggiuntivi di protezione, ideali per coloro che gestiscono informazioni particolarmente sensibili.

Crittografia di livello militare

Infine, NordVPN utilizza una crittografia avanzata di nuova generazione per proteggere il traffico online da occhi indiscreti e attacchi informatici. Il protocollo AES (Advanced Encryption Standard), considerato uno degli standard di crittografia più sicuri a livello globale, viene utilizzato da NordVPN per garantire la massima protezione.

