NordVPN è l'ideale per navigare all'estero, a soli 3,09€ al mese

Se cerchi una VPN affidabile per navigare all’estero, NordVPN è una delle soluzioni più complete: garantisce connessioni cifrate, massima sicurezza su reti pubbliche e la possibilità di superare le restrizioni geografiche con facilità.

Grazie alla promozione attiva in questo periodo, puoi abbonarti al piano biennale a soli 3,09€ al mese, con in più 3 mesi gratuiti, per un totale di 27 mesi di protezione online illimitata. L’offerta è rivolta ai nuovi utenti e include 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. L’attivazione avviene direttamente dal sito ufficiale di NordVPN.

Cosa offre NordVPN?

Ecco le caratteristiche principali di NordVPN, che la rendono uno dei servizi migliori sul mercato:

Connessione crittografata : la protezione dei tuoi dati è garantita anche su Wi-Fi pubblici e reti non sicure;

: la protezione dei tuoi dati è garantita anche su Wi-Fi pubblici e reti non sicure; Copertura globale : una rete di server in oltre 100 Paesi ti permette di cambiare virtualmente posizione e aggirare blocchi e censure locali;

: una rete di server in ti permette di cambiare virtualmente posizione e aggirare blocchi e censure locali; No-log policy : nessuna attività di navigazione viene registrata, a tutela totale della tua privacy;

: nessuna attività di navigazione viene registrata, a tutela totale della tua privacy; Utilizzo multi-dispositivo: puoi collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente, senza limiti di traffico o velocità.

A ciò bisogna aggiungere altre funzionalità garantite, come il kill switch, che blocca automaticamente la connessione a Internet nel momento in cui la VPN si disattiva, impenendo ai tuoi dati di uscire dalla rete protetta. E poi c'è anche lo split tunneling, tool che consente di specificare quali app far proteggere dall VPN e quali no.

Che tu sia in viaggio per lavoro o in vacanza, NordVPN ti offre tutti gli strumenti per navigare in libertà e sicurezza, ovunque ti trovi. L’offerta a 3,09€ al mese è disponibile per un periodo limitato. Attivala ora tramite il sito ufficiale per iniziare subito a proteggere la tua connessione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.