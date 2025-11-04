Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordVPN è la migliore VPN di novembre 2025 grazie allo Sconto Black Friday

NordVPN è in offerta e diventa la VPN da attivare a novembre 2025 grazie allo Sconto Black Friday: ecco la promo giusta.
Davide Raia
Pubblicato il 4 nov 2025
Lo Sconto Black Friday fa la differenza e rende NordVPN la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN senza limiti. Grazie alla promozione in corso oggi, infatti, il servizio è disponibile con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese scegliendo il piano di 24 mesi + 4 mesi aggiuntivi (inserendo il codice BLAZE1MO), per un totale di 28 mesi di utilizzo. Per tutti i nuovi utenti, inoltre, c'è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVPN

NordVPN: un affare con lo Sconto del Black Friday

Con NordVPN è ora possibile attivare una VPN illimitata con la protezione della crittografia e una politica zero log. In questo modo, chi usa la VPN può proteggere le informazioni scambiate durante la connessione con la crittografia e può sfruttare un servizio che non traccia l'attività dei suoi utenti, per il massimo della privacy.

Un altro punto di forza di NordVPN è rappresentato dal network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. Grazie a questa funzione è possibile "spostare" il proprio IP in un altro Paese e navigare evitando blocchi geografici e censure online. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea, sempre senza limitazioni di banda e con la possibilità di sfruttare tutte le app di NordVPN per i vari sistemi operativi.

Per accedere allo Sconto Black Friday di NordVPN basta premere sul box qui di sotto. In questo modo è possibile attivare la VPN con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese (utilizzando il codice sconto BLAZE1MO) per 28 mesi di utilizzo e con 30 giorni di garanzia di rimborso. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

