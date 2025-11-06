Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordVPN è in offerta: prezzo mai visto con la promo Black Friday
Con la nuova offerta di NordVPN per il Black Friday è possibile accedere alla migliore VPN a meno di 3 euro al mese: è un'occasione da cogliere al volo.
Davide Raia
Pubblicato il 6 nov 2025
Come da tradizione, novembre è il periodo giusto per attivare una VPN, grazie all'arrivo delle promozioni per il Black Friday. Anche NordVPN si è adeguata al trend e ha lanciato una promo da cogliere al volo.

Con lo Sconto Black Friday (e il codice BLAZE1MO) è ora possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi, per un totale di 28 mesi di utilizzo.

L'offerta in questione è disponibile in esclusiva sul sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito. Per tutti i nuovi utenti che iniziano a usare la VPN, attivando quest'offerta, c'è la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. 

NordVPN

NordVPN per il Black Friday: ecco la promo

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e illimitata, in grado di offrire una connessione sicura, protetta e senza blocchi geografici. Il servizio mette a disposizione degli utenti la possibilità di criptare il traffico dati. In questo modo, una connessione diventa sicura anche quando si accede a Internet da una rete non privata.

C'è poi un network di server che copre decine e decine di Paesi in tutto il mondo, permettendo agli utenti la possibilità di accedere a Internet evitando blocchi geografici e censure online. La VPN è utilizzabile da 10 dispositivi in contemporanea, sfruttando le app di NordVPN per tutti i principali sistemi operativi, sempre senza limitazioni di traffico dati e di banda.

Con la nuova offerta in corso per il Black Friday è possibile ora attivare NordVPN con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano di 28 mesi (grazie al codice BLAZE1MO da applicare al piano biennale). L'offerta prevede 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.

