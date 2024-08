NordVPN è in offerta: il prezzo crolla e la VPN è ora la più conveniente da attivare (-73%)

NordVPN ora costa meno: la VPN, infatti, è protagonista di una nuova offerta che abbatte il costo del servizio, permettendo ai nuovi utenti di attivare un abbonamento da 27 mesi (piano biennale con 3 mesi extra) sfruttando uno sconto del 73% sulla spesa che riduce la spesa mensile fino a 3,09 euro al mese. Per chi sceglie quest'offerta, inoltre, c'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni per accedere al servizio. L'offerta è disponibile in esclusiva tramite il sito di NordVPN, accessibile qui di sotto.

NordVPN è in offerta: ecco la promo

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN senza limiti di banda e di traffico dati per accedere a Internet sfruttando la protezione della crittografia, essenziale per rendere sicura una connessione (anche quando si usa una rete non privata) e con una politica no log, che elimina il tracciamento e la raccolta delle informazioni sull'attività dell'utente.

In più, con NordVPN è ora possibile accedere a un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo. Il servizio, quindi, permette di ottenere facilmente l'IP di un altro Paese, rispetto a quello da cui avviene la connessione. Questo consente di aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico all'accesso a un sito o a un servizio web. Da notare, inoltre, che la VPN è utilizzabile su 10 dispositivi per account. In questo modo è possibile anche dividere la spesa per l'attivazione.

Con l'offerta in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi extra e con una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promo prevede la fatturazione anticipata con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. Si tratta dell'offerta giusta per poter sfruttare una VPN completa, illimitata, sicura e con un prezzo accessibile.

Per poter accedere all'offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.