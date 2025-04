Privacy al top con PrivadoVPN, al prezzo più basso di sempre

Da quando è stata lanciata sul mercato, nel 2019, PrivadoVPN si è ritagliata subito un ruolo da protagonista. Fin dall'inizio, questo servizio ha posto molto l'accento sui suoi ottimi standard di sicurezza, sulla sua crittografia di livello militare e la politica no-log.

A conquistare è anche il prezzo: attualmente è possibile avere PrivadoVPN al prezzo di soli 1,11€ al mese grazie allo sconto del 90% per il piano biennale, con 3 mesi extra gratis e 30 giorni di tempo per richiesta rimborso. Inoltre, è una delle poche a mettere a disposizione una versione completamente gratuita, anche se limitata. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio le sue funzionalità.

Cosa offre PrivadoVPN per la tua privacy

Innanzitutto, PrivadoVPN garantisce il più alto grado di crittografia, ovvero AES-256. Insieme a questo, offre un'ampia scelta di protocolli di connessione, tra cui OpenVPN (sia UDP che TCP), WireGuard e IKEv2. A scegliere il migliore è l'app stessa, anche per assicurare la massima velocità.

Un discorso a parte lo merita l'assenza totale di tracciamento e registrazione dati di cui potrai godere se ti doterai di PrivadoVPN. Questo è garantito dal fatto che il servizio in questione ha sede in Svizzera, che è una delle Nazioni più rispettose della riservatezza dei dati personali (e fuori dai 14-eyes). Nessuna informazione sensibile può essere raccolta e nessuna legge obbliga le aziende a monitorare i suoi clienti.

A ciò si aggiungono funzionalità che aumentano la sicurezza, come ad esempio kill switch, split tunneling e la possibilità di bloccare qualsiasi leak IPv6, DNS, e WebRTC.

PrivadoVPN è in super offerta: puoi averla con il 90% di sconto al prezzo di 1,11€ al mese. Non esiste una VPN più economica. Inoltre, puoi "testarla" utilizzando il piano gratuito con 13 server e 10 GB di dati ogni 30 giorni. Per attivare la protezione di questo strumento vai sul sito di PrivadoVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.