Surfshark ti dà VPN e antivirus a 2,49€ al mese, con 3 mesi extra free

Non sono tante le soluzioni VPN + antivirus in un unico pacchetto: Surfshark fa parte di quella stretta cerchia. Si chiama Surfshark One il piano che mette a disposizione una delle migliori reti virtuali private sul mercato insieme ad un antivirus di ottimo livello.

Il tutto adesso ad un prezzo eccezionalmente ribassato: solo 2,49€ al mese grazie allo sconto dell'86% per il piano biennale. In più, hai anche 3 mesi in più extra completamente gratuiti. Detto questo, vediamo meglio come funziona questo strumento.

VPN e antivirus insieme per la massima protezione: scopri Surfshark

Surfshark è una delle migliori soluzioni sul mercato per chi cerca sia la protezione della propria privacy che la sicurezza online. Con la sua VPN, puoi aggirare le restrizioni geografiche, accedere a contenuti in streaming da tutto il mondo e proteggere i tuoi dati personali da occhi indiscreti. L'applicazione crittografa la tua connessione, nascondendo la tua posizione e l'attività online, rendendoti completamente anonimo durante la navigazione.

Ma non è tutto: Surfshark include anche un antivirus avanzato per difenderti da malware, ransomware e virus. Grazie a scansioni in tempo reale, puoi navigare, scaricare file e fare acquisti online con tranquillità, sapendo che i tuoi dispositivi sono al sicuro. Inoltre, Surfshark è compatibile con Windows, Mac, iOS e Android, quindi puoi proteggere tutti i tuoi dispositivi con una sola sottoscrizione.

Surfshark ti consente anche di condividere la connessione VPN con più dispositivi, senza limitazioni, e ti offre accesso illimitato ai server VPN, garantendo una navigazione veloce e sicura, anche su reti Wi-Fi pubbliche.

Ribadiamo l'offerta: solo per poco tempo, puoi avere questa doppia protezione scontata dell'86% al prezzo di 2,49€ al mese. E con la garanzia di rimborso di 30 giorni, puoi provare il servizio senza rischi e assicurarti che soddisfi le tue esigenze. Per approfittarne vai sul sito di Surfshark.

