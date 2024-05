NordVPN è in offerta: il costo crolla, è il momento di attivare la VPN (-73%)

È il momento giusto per attivare una nuova VPN: con la nuova promozione flash di NordVPN, infatti, è ora possibile accedere alla migliore VPN sul mercato con un costo ridotto ad appena 3,09 euro al mese (-62%).

L'offerta in questione è legata all'attivazione del piano biennale con 3 mesi extra che include anche una Garanzia di rimborso di 30 giorni oltre a una Gift Card da 10 euro in regalo (utilizzabile anche su Amazon).

C'è anche il piano Ultimate di NordVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 6,49 euro al mese (-73%), sempre scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra. Questa versione del servizio include 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware. La Gift Card, in questo caso, è di 50 euro.

NordVPN è utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea. Per accedere subito all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, premendo sul box seguente, e poi scegliere la versione da attivare del servizio.

NordVPN: la migliore VPN ora costa meno

Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata, ricca di funzionalità e in grado di garantire una connessione sicura e davvero privata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo:

una connessione protetta dalla crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log per eliminare il tracciamento

per eliminare il tracciamento un network di oltre 5.000 server sparsi in decine di Paesi in tutto il mondo per poter aggirare i blocchi geografici online

NordVPN si basa su di un'infrastruttura in grado di offrire una connessione veloce, senza limiti di banda e di traffico dati, e mette a disposizione app per tutti i principali sistemi operativi. In più, la VPN è utilizzabile su 10 dispositivi differenti.

Con l'offerta in corso, è possibile attivare NordVPN con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese e una Garanzia di rimborso di 30 giorni. Le offerte prevedono la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare con PayPal in 3 rate. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.