NordVPN è in offerta: bastano 3,09 €/mese per la migliore VPN

La nuova offerta flash è l'occasione giusta per attivare NordVPN: il prezzo è scontato fino al 73% garantendo un risparmio netto sul costo della migliore VPN sul mercato, andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi extra e con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Grazie a questa promozione, NordVPN ora costa 3,09 euro al mese e include una Gift Card da 10 euro (da usare anche su Amazon). Con il piano Ultimate, invece, il costo è di 6,49 euro al mese e la Gift Card ha un importo di 50 euro.

Questo piano aggiunge 1 TB in cloud, il password manager e il sistema anti-malware. Tutte le versioni di NordVPN, inoltre, prevedono l'utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea, garantendo ancora maggiore flessibilità agli utenti che possono sfruttare la VPN senza reali vincoli.

Per accedere all'offerta in corso è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

NordVPN è in offerta e il prezzo crolla

Per chi sceglie NordVPN c'è la possibilità di utilizzare una VPN con una connessione senza limiti di banda, con la protezione della crittografia e una politica no log, che elimina il tracciamento. Il servizio, inoltre, sfrutta un network di migliaia di server, sparsi in decine di Paesi al mondo.

In questo modo, NordVPN può essere utilizzata per aggirare i blocchi geografici online. Basta aprire l'app e selezionare un server in un altro Paese per "spostare" il proprio IP ed evitare così i blocchi all'accesso. La VPN è utilizzabile su 10 dispositivi differenti, anche in contemporanea.

Con l'offerta in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese e con una Garanzia di rimborso di 30 giorni. C'è anche il piano Ultimate, con 1 TB in cloud e altri servizi extra inclusi, che costa 6,49 euro al mese, con Gift Card da 50 euro in omaggio.

Tutte le offerte sono disponibili di seguito. Il piano biennale di NordVPN prevede fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, oltre che 3 mesi aggiuntivi inclusi nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.