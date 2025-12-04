NordVPN, è ancora tempo di Cyber Monday: 74% di sconto sui piani di 2 anni

L’offerta del Cyber Monday di NordVPN è ancora attiva, un’ottima opportunità quindi per chi ha la necessità di sottoscrivere un servizio VPN veloce e affidabile. Grazie alla promozione in corso, è possibile beneficiare dei prezzi più bassi di tutto il 2025 per i piani della durata di due anni, su cui vige lo sconto del 74% più tre mesi extra in regalo.
I prezzi scontati dei piani di due anni di NordVPN sono i seguenti:
- 2,99 euro al mese + 3 mesi aggiuntivi in regalo per il piano Base (spesa complessiva di 80,73 euro per i primi 27 mesi
- 3,89 euro al mese + 3 mesi aggiuntivi in regalo per il piano Plus (spesa complessiva di 105,03 euro per i primi 27 mesi
- 6,39 euro al mese + 3 mesi aggiuntivi in regalo per il piano Ultimate (spesa complessiva di 172,53 euro per i primi 27 mesi
Un piano per ogni esigenza
Per chi è alla ricerca di un servizio VPN in grado di offrire una connessione veloce e una privacy online senza compromessi, è sufficiente il piano Base, che include il medesimo servizio di rete privata virtuale degli altri due piani.
Se invece si vuole una protezione aggiuntiva dai malware, il piano da scegliere è quello Plus. In questo piano, infatti, è incluso Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware proprietario di NordVPN, con cui ci si assicura il blocco di virus, tracciamento dei dati e pubblicità invasiva.
Gli utenti che poi desiderano ottenere anche uno spazio cloud crittografato dove conservare file personali o di lavoro sensibili possono rivolgersi al piano Ultimate. Quest’ultimo garantisce uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB più l’assicurazione Cyber, che garantisce una copertura massima di 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online.
Il Cyber Monday di NordVPN, che prevede sconti del 74% sui piani della durata di 24 mesi e tre mesi extra in regalo su ciascuno, termina il 10 dicembre.
