NordVPN brinda al Black Friday: i piani di 2 anni in offerta al prezzo più basso del 2025

Anche NordVPN si unisce al tavolo di offerta per il Black Friday proponendo il 74% di sconto su tutti i piani di due anni più tre mesi extra in regalo. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, coinvolge dunque i piani Base, Plus e Ultimate, che formano la line-up della'offerta della VPN punto di riferimento del settore.

Ecco i prezzi scontati dei piani di 24 mesi di NordVPN nell'ambito della promozione Black Friday:

2,99 euro al mese per i primi due anni (piano Base)

al mese per i primi due anni (piano Base) 3,89 euro al mese per i primi due anni (piano Plus)

al mese per i primi due anni (piano Plus) 6,39 euro al mese per i primi due anni (piano Ultimate)

Nell'eventualità poi che il servizio di rete privata virtuale non dovesse soddisfare le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Piani per ogni esigenza

Il piano Base di NordVPN è adatto a tutti coloro che hanno la necessità di una VPN per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione di questo o quell'altro contenuto, per garantirsi una navigazione sul web sicura quando ci si collega alle reti Wi-Fi pubbliche e, più semplicemente, per una connessione realmente privata.

Con il piano Plus si acquisisce anche lo strumento anti-malware Threat Protection Pro, autentico fiore all'occhiello della VPN realizzata dal team di Nord Security. Threat Protection Pro aiuta a evitare truffe online, phishing e malware, oltre che bloccare la pubblicità più invasiva presente nei siti web e il tracciamento dei dati.

Riflettori accesi infine sul piano Ultimate, quello più completo, che integra uno spazio di archiviazione cloud da 1TB crittografato e una copertura assicurativa da 5.000 euro contro i furti d'identità e le truffe infomatiche. Quest'ultimo piano si rivolge agli utenti più esigenti che vogliono il massimo della sicurezza e privacy online.

