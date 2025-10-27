Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordVPN al prezzo più basso del 2025 con la nuova offerta del Black Friday

I piani della durata di due anni beneficiano di uno sconto del 74% e tre mesi extra di servizio in regalo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 27 ott 2025
È il momento giusto per attivare uno dei piani di NordVPN, punto di riferimento assoluto nel settore VPN. In questi giorni, infatti, è attiva la nuova offerta del Black Friday, che permette di beneficiare di uno sconto del 74% su tutti i piani della durata di due anni e di tre mesi extra di servizio in regalo. Grazie a questa promo, chi sceglie di sottoscrivere un nuovo piano potrà contare sul prezzo più basso del 2025.

Da tempo NordVPN ha un ruolo di leadership nel settore dei servizi di rete privata virtuale, sia per la velocità di connessione superiore alla media sia per le funzionalità di sicurezza e privacy online incluse nei suoi piani, su tutte Threat Protection Pro, avanzato strumento anti-malware fiore all'occhiello della VPN.

nordvpn offerta black friday sconto 74 per cento

I piani della durata di due anni a partire da 2,99 euro al mese

Il piano Base di NordVPN, ossia quello più economico, grazie all'offerta del Black Friday 2025 è disponibile a 2,99 euro al mese per 24 mesi, il prezzo più basso di tutto l'anno. Le funzionalità VPN incluse nel piano sono la protezione della connessione Internet (la medesima presente anche nei piani Plus e Ultimate), più la versione "lite" di Threat Protection Pro per bloccare pubblicità e domini pericolosi, e la possibilità di usare il servizio su dieci dispositivi in contemporanea.

Per sfruttare appieno la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, gli utenti devono rivolgersi al piano Plus, disponibile al prezzo scontato di 3,89 euro al mese. Con questo tool ci si assicura una protezione anti-malware di primo livello, la protezione dagli attacchi di phishing e dai siti che presentano contenuti malevoli, più il blocco di pubblicità e tracciamento dei dati.

Se poi si ha interesse ad un'assicurazione contro le truffe informatiche e i furti di identità, il piano da scegliere è Ultimate, ora in offerta a 6,39 euro al mese per i primi due anni. Il piano appena citato comprende anche uno spazio di archiviazione crittografata su cloud da 1 TB.

