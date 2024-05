NordVPN a prezzo scontato e con Gift Card fino a 50€ in regalo: ultime ore per la PROMO

Mancano poche ore alla fine della promozione flash di NordVPN: la migliore VPN è ora attivabile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con una Gift Card da 10 euro in regalo (utilizzabile anche su Amazon). C'è poi la possibilità di puntare sul piano Ultimate, dal costo di 6,49 euro al mese, che consente anche di ottenere una Gift Card da 50 euro.

Questo piano aggiunge servizi extra come 1 TB in cloud. Entrambe le versioni sono caratterizzate da una Garanzia di rimborso di 30 giorni. Per scegliere e attivare il piano desiderato, sfruttando così l'offerta flash di NordVPN, basta collegarsi al sito ufficiale, tramite il box riportato qui di sotto.

NordVPN: l'offerta flash sta per terminare

Con NordVPN è possibile sfruttare:

la crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per aggirare facilmente i blocchi geografici online

la possibilità di utilizzare la VPN su 10 dispositivi in contemporanea

una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

La VPN ora costa:

3,09 euro al mese con il piano base che include la VPN illimitata

con il piano base che include la VPN illimitata 6,49 euro al mese con il piano Ultimate che include servizi aggiuntivi come 1 TB in cloud

Con la versione base c'è una Gift Card da 10 euro in regalo mentre con la versione Ultimate è possibile ottenere una Gift Card da 50 euro. Tutte le versioni sono dotate di una Garanzia di rimborso di 30 giorni.

NordVPN è disponibile con fatturazione anticipata e con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal. La promozione in corso termina oggi, 31 maggio. A disposizione degli utenti ci sono anche piani mensili e annuali, in alternativa al piano biennale, l'unico che include la Gift Card in regalo con l'attivazione della VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.