NordVPN: 71% di sconto e gift card in regalo fino a 50 euro (nuova offerta)

Tra le offerte più interessanti del giorno segnaliamo la nuova promozione sul piano di due anni di NordVPN, in sconto fino al 71% e con prezzi a partire da 3,69 euro al mese invece di 8,29 euro. L'offerta include tre mesi extra di servizio in regalo, una gift card dal valore massimo di 50 euro e la garanzia di rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Da anni NordVPN è uno dei punti di riferimento assoluti nel settore VPN, merito di una connessione ultra-veloce e di tutta una serie di funzionalità avanzate per la privacy e la sicurezza.

NordVPN: maxi sconto fino al 71% insieme a una gift card GoGift

La promozione di NordVPN è valida sui piani di due anni: Base, Plus, Ultimate. Il più economico è il piano Base, in offerta a 3,69 euro al mese per due anni anziché 8,29 euro: include il servizio VPN, disponibile su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea. Per ottenere una protezione aggiuntiva sulla sicurezza, tra cui anti-malware, monitoraggio per eventuali fughe di dati, blocco dei web tracker e della pubblicità invasiva, c'è il piano Plus: con l'attuale promo costa 4,69 euro. Lo sconto massimo del 71% è invece riservato al piano Ultimate, che rispetto all'account Plus aggiunge 1 TB di spazio di archiviazione cloud crittografato e una copertura di 5.000 euro rispettivamente in caso di truffa informatica e per un eventuale frode durante un acquisto online.

In base al piano selezionato, riceverai una gift card da 10, 20 e 50 euro. La carta regalo di GoGift è spendibile su numerose piattaforme, tra cui Amazon, Airbnb, Flixbus, ecc.

L'offerta in corso terminerà tra poco: puoi sottoscrivere il piano di due anni a partire da 3,69 euro al mese su questa pagina di NordVPN, ricevendo in regalo una gift card fino a 50 euro e tre mesi extra gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.