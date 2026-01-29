Nessun risultato. Prova con un altro termine.
NordPass è password manager multi-piattaforma in sconto del 50%
Con NordPass metti al sicuro le tue password e puoi creare di più sicure. In questo momento è in sconto del 50%.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 29 gen 2026
Link copiato negli appunti

La gestione delle password è uno degli aspetti più delicati della sicurezza informatica personale. Per organizzarla in modo semplice e sicuro su tutti i dispositivi, c'è NordPass.

In questo periodo è disponibile una promozione che consente di attivare il piano di due anni al costo di 1,49 euro al mese grazie allo sconto del 50%, con la possibilità di ottenere il rimborso entro 30 giorni se il servizio non soddisfa le aspettative.

Vediamo nel dettaglio come funziona NordPass.

Vai all'offerta di NordPass

Gestione sicura delle password su tutti i dispositivi con NordPass

Il servizio permette di archiviare senza limiti password e passkey, semplificando l'accesso ai siti e alle applicazioni grazie alla compilazione automatica dei campi di login.

Tra le funzioni integrate da NordPass troviamo anche un generatore di password robuste e un sistema che monitora eventuali violazioni di dati online. Quest'ultimo segnala se le credenziali dell'utente risultano compromesse.

NordPass sincronizza automaticamente le informazioni tra computer, smartphone e tablet, individuando password troppo semplici, riutilizzate o ormai obsolete. Inoltre, consente di memorizzare in modo sicuro anche i dati delle carte di pagamento, rendendo più rapidi gli acquisti online senza rinunciare alla protezione delle informazioni sensibili.

La promozione attuale permette quindi di ottenere il piano biennale a 1,49 euro al mese, con garanzia di rimborso valida 30 giorni. Per attivarla basta andare sulla pagina ufficiale dell'offerta.

Vai all'offerta di NordPass

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

