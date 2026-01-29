NordPass è password manager multi-piattaforma in sconto del 50%

La gestione delle password è uno degli aspetti più delicati della sicurezza informatica personale. Per organizzarla in modo semplice e sicuro su tutti i dispositivi, c'è NordPass.
In questo periodo è disponibile una promozione che consente di attivare il piano di due anni al costo di 1,49 euro al mese grazie allo sconto del 50%, con la possibilità di ottenere il rimborso entro 30 giorni se il servizio non soddisfa le aspettative.
Vediamo nel dettaglio come funziona NordPass.
Gestione sicura delle password su tutti i dispositivi con NordPass
Il servizio permette di archiviare senza limiti password e passkey, semplificando l'accesso ai siti e alle applicazioni grazie alla compilazione automatica dei campi di login.
Tra le funzioni integrate da NordPass troviamo anche un generatore di password robuste e un sistema che monitora eventuali violazioni di dati online. Quest'ultimo segnala se le credenziali dell'utente risultano compromesse.
NordPass sincronizza automaticamente le informazioni tra computer, smartphone e tablet, individuando password troppo semplici, riutilizzate o ormai obsolete. Inoltre, consente di memorizzare in modo sicuro anche i dati delle carte di pagamento, rendendo più rapidi gli acquisti online senza rinunciare alla protezione delle informazioni sensibili.
La promozione attuale permette quindi di ottenere il piano biennale a 1,49 euro al mese, con garanzia di rimborso valida 30 giorni. Per attivarla basta andare sulla pagina ufficiale dell'offerta.
