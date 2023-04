NordLocker: il cloud crittografato a prova di intrusione

Il cloud è lo strumento più diffuso tra l'utenza informatica per l'archiviazione e la conservazione di file personali, tra contenuti multimediali e documenti personali. Per questo motivo, la privacy e la sicurezza sono aspetti fondamentali da tenere in considerazione, al momento della ricerca del miglior servizio. Tutte caratteristiche presenti in NordLocker, un'archiviazione disponibile sia in piani mensili che annuali, a prezzi davvero competitivi. Come è possibile intuire dal nome, NordLocker è offerto dagli autori di NordVPN, un gruppo con anni di esperienza alle spalle per quanto riguarda la sicurezza informatica.

Come funziona NordLocker cloud

Il cloud di NordLocker è basato su un concetto di conoscenza zero. Questo vuol dire che i dati degli utenti, come la tipologia dei file caricati nell'archivio online, non vengono memorizzati. Tutti i dati sono cifrati con crittografia end-to-end, in modo che questi siano effettivamente accessibili solo ai proprietari. Non manca la sincronizzazione con dispositivi e piattaforme, rendendo tutto a portata di mano in un solo posto. Mettendo la sicurezza al centro, il servizio sottopone periodicamente i dati a backup e li protegge da accessi non autorizzati o malware.

Il pannello di NordLocker è anche semplice da utilizzare: basterà trascinare i file nella finestra per eseguire istantaneamente un backup crittografato. Il servizio cloud è disponibile in piani fatturati sia annualmente che mensilmente, con sconti fino al 30%, e si può sottoscrivere nelle seguenti opzioni:

500GB con fattura mensile a 12,99€ al mese, oppure fattura annuale a 8,99€ al mese

2TB con fattura mensile a 18,99€ al mese, oppure fattura annuale a 14,99€ al mese

Tutti i piani beneficiano di sicurezza crittografica end-to-end, amministrazione e controllo degli accessi tramite il pannello, condivisione privata e accesso da qualsiasi piattaforma. Un'assistenza clienti attiva 24 ore al giorno per 7 giorni garantisce tutto il supporto necessario per ogni evenienza. Chi non riesce a trovare un piano adeguato, può inoltre crearne uno personalizzato che si adatti maggiormente alle necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.