NordLayer: protezione VPN avanzata per aziende di ogni dimensione, a piccolo prezzo

Nel mondo del lavoro digitale, dove i team operano da uffici, da casa o in viaggio, proteggere le connessioni aziendali non è più un’opzione, ma una necessità. NordLayer, la piattaforma di sicurezza aziendale sviluppata dal team di NordVPN, offre alle imprese soluzioni semplici e scalabili per garantire una protezione di rete completa, senza rallentare la produttività.

Grazie a una combinazione di VPN aziendale avanzata, accesso sicuro alle risorse e gestione centralizzata degli utenti, NordLayer aiuta aziende di ogni dimensione a proteggere dati e sistemi da minacce esterne, violazioni e accessi non autorizzati.

Perché scegliere NordLayer per la tua azienda

Con l’entrata in vigore della direttiva europea NIS2, che rafforza gli obblighi di sicurezza informatica per le aziende, dotarsi di soluzioni di protezione avanzate come NordLayer diventa fondamentale. NordLayer aiuta la tua impresa a rispettare i nuovi standard di sicurezza, garantendo la continuità operativa e la protezione dei dati sensibili, riducendo i rischi di sanzioni e violazioni. Con NordLayer, la tua rete aziendale diventa più sicura senza perdere in flessibilità:

Protezione completa dei dati: ogni connessione è criptata, riducendo il rischio di attacchi informatici e intercettazioni.

Accesso Zero Trust: solo gli utenti autorizzati possono accedere a risorse interne, grazie a regole personalizzabili e autenticazione a più fattori.

Gestione centralizzata: controlla e monitora tutti gli accessi e le connessioni da un’unica dashboard intuitiva.

Scalabilità totale: ideale per aziende di qualsiasi dimensione, con piani che si adattano alle tue esigenze.

Compatibilità universale: funziona su desktop e dispositivi mobili, con installazione rapida e integrazione semplice con le reti esistenti.

Che il tuo staff sia in ufficio o connesso da remoto, NordLayer crea un ambiente di lavoro protetto e privo di vulnerabilità, riducendo al minimo il rischio di violazioni. La piattaforma è progettata per essere facile da implementare, senza richiedere infrastrutture complesse o competenze tecniche avanzate. Visita il sito ufficiale ora!

