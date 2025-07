Proteggi la tua impresa e rispetta la normativa NIS2 con NordLayer

Oggi proteggere la propria azienda online non è solo un obbligo di legge, ma un gesto di responsabilità verso clienti e collaboratori. Con le nuove normative come la NIS2, cresce l’esigenza di strumenti semplici, efficaci e affidabili. NordLayer nasce proprio per questo: aiutare imprese di ogni dimensione a rafforzare la sicurezza di rete, gestire il lavoro da remoto in modo protetto e rispettare gli standard più rigorosi, senza complicazioni.

Cos'è NordLayer NordLayer è la soluzione VPN business sviluppata da Nord Security (gli stessi di NordVPN). Si distingue per una piattaforma di network security "toggle-ready", pronta all'uso, che si adatta facilmente alle infrastrutture aziendali esistenti. Con NordLayer, puoi: Proteggere connessioni aziendali con crittografia avanzata

Gestire accessi e risorse in modo centralizzato

Ridurre il rischio di attacchi informatici e data breach

Dimostrare compliance a standard come NIS2, GDPR, ISO 27001 Sicurezza conforme agli standard più rigorosi NordLayer è progettato per aiutare la tua azienda a rispettare la normativa europea NIS2, ma anche altre regole di sicurezza globali. È conforme a: SOC 2, ISO 27001, PCI-DSS, HIPAA, GDPR. Grazie a queste certificazioni, NordLayer diventa uno strumento chiave per rafforzare la postura di sicurezza dell’azienda e semplificare la documentazione di conformità. Caratteristiche principali Installazione rapida : configurabile in 10 minuti, anche per team globali.

Pannello di controllo centralizzato : gestisci utenti, accessi e regole di sicurezza in un’unica interfaccia.

Server ad alte prestazioni : con velocità fino a 1 Gbps in oltre 30 località globali.

NordLynx : il protocollo VPN di nuova generazione per connessioni più sicure e veloci.

Network segmentation : per isolare risorse critiche e minimizzare l’impatto di eventuali attacchi.

Cloud LAN : crea una rete virtuale privata per il tuo team ovunque si trovi.

Threat prevention : blocco siti malevoli, filtri DNS e opzioni di sicurezza avanzata.

Integrazione cloud: si collega facilmente a Azure, AWS, Google Workspace, Okta e altri. Pensato per ogni azienda, dal freelance alla multinazionale NordLayer è progettato per adattarsi a qualsiasi dimensione aziendale. Dai team di 5 persone alle imprese con migliaia di dipendenti, la piattaforma cresce con te, senza richiedere infrastruttura on-premises. Con opzioni flessibili di licenza (a partire da circa $8 per utente/mese) e sconti fino al 22% sui piani annuali, NordLayer è una soluzione economicamente vantaggiosa. Inoltre, permette di risparmiare fino al 65% sul Total Cost of Ownership in 5 anni e di recuperare oltre 600 ore IT annue passando dall’hardware tradizionale al cloud. Perché scegliere NordLayer La NIS2 impone obblighi chiari su gestione dei rischi, sicurezza delle reti e risposta agli incidenti. NordLayer aiuta a soddisfare questi requisiti con: Controllo degli accessi granulare

Monitoraggio e log centralizzati

Gestione utenti e device remoti

Connettività cifrata e sicura per il lavoro ibrido

Supporto tecnico dedicato e premiato Prezzi e piani Lite : sicurezza di base per accesso internet ($8/utente/mese).

Core : sicurezza avanzata e controllo accessi ($11/utente/mese).

Premium : segmentazione di rete e connessioni site-to-site ($14/utente/mese).

Enterprise: soluzioni su misura per oltre 50 utenti, con pricing personalizzato. Tutti i piani includono garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni. Per conoscere l'offerta completa di NordLayer clicca qui.

