Non solo serie TV: su Disney+ arrivano anche le telenovele

Disney+ è diventato, in pochi anni, un punto di riferimento per lo streaming, grazie a un ricchissimo catalogo di film a cui la casa produttrice ha affiancato tante serie TV, con molte produzioni originali ed esclusive che hanno attirato l'attenzione degli appassionati (pensiamo, ad esempio, alle serie Marvel e Star Wars che, in alcuni casi, hanno ottenuto un grande successo).

Per arricchire il catalogo di contenuto, Disney+ ora si prepara a puntare anche sulle telenovele, un genere storicamente legato al mondo della TV generalista ma destinato a diventare sempre più rilevante anche per quanto riguarda lo streaming (Netflix, già da tempo, ha iniziato a puntare su contenuti di questo tipo).

Il primo tentativo di Disney+ in questo caso si chiama Regreso a Las Sabinas, una serie spagnola che punta a "riscrivere le regole del gioco", come sottolineato dalla stessa azienda. La telenovela sarà distribuita con un episodio al giorno (pubblicato alle 8 di mattina), per un totale di 70 episodi. Per accedere a questo contenuto, che debutterà il prossimo 11 ottobre, basta attivare un abbonamento a Disney+ da 5,99 euro al mese.

Regreso a Las Sabinas: il trailer della telenovela Disney+

Ecco il primo trailer di Regreso a Las Sabinas:

Come accedere a Disney+

Per accedere a tutto il catalogo di Disney+ è sufficiente attivare un abbonamento scegliendo tra le tre versioni disponibili:

Standard con pubblicità al costo di 5,99 euro al mese

al costo di 5,99 euro al mese Standard senza pubblicità al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno

al costo di 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro per un anno Premium (con contenuti 4K) al costo di 11,99 euro al mese oppure 119,99 euro per un anno

