Non perdere l'offerta Internxt: 80% di sconto su tutti i piani con Antivirus e VPN inclusi

Cosa significa sicurezza digitale nella vita di tutti i giorni? Anche e soprattutto la certezza di archiviare foto, video, documenti e file personali in un luogo inaccessibile e protetto da attacchi hacker e rischi di compromissione. È quanto garantito dal cloud storage di Internxt che ha recentemente rinnovato la sua offerta mantenendo un livello di sicurezza elevato, sconti straordinari e aggiungendo nuove funzionalità ideali per la protezione online.

Le novità dei nuovi piani tariffari Internxt

La prima grande novità dei piani Internxt è legata all’aggiunta dell’Antivirus e della VPN illimitata in ogni piano. Questo significa che non solo i tuoi file saranno al sicuro nel cloud, ma sarai anche protetto da potenziali minacce esterne, mentre navighi sul web in completa sicurezza e anonimato.

Internxt è basato su una tecnologia di crittografia post-quantistica, che garantisce che solo tu possa accedere ai tuoi file. Inoltre, la piattaforma offre un'interfaccia intuitiva e facile da usare, che ti consente di archiviare e gestire i tuoi file senza troppi problemi. In ogni momento è anche possibile condividere i file con colleghi, amici e parenti, proteggendoli con una password mantenendo sempre un elevato livello di sicurezza.

Scegliere uno dei piani Internxt (con abbonamento annuale o con accesso a vita) significa avere un grande spazio di archiviazione in cloud (fino a 5 TB), con la protezione da malware e minacce informatiche, il backup automatico dei file, la crittografia end-to-end e l’autenticazione a due fattori per accedere al proprio archivio.

Un’offerta ancora più ricca e completa a un prezzo davvero straordinario, soprattutto approfittando degli sconti dell’80% disponibili sia sui piani annuali (a partire da 2€ al mese) che su quelli con accesso a vita (a partire da 180€).

Attiva subito l’offerta di Internxt e metti al sicuro tutti i tuoi file sfruttando tutte le funzionalità e le caratteristiche di un cloud storage affidabile, pratico e conveniente.

