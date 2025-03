Non perdere il 50% di sconto sui server dedicati: promozione valida fino al 31 marzo

Aziende e professionisti per i loro progetti digitali (e quelli dei loro clienti) hanno bisogno di un hosting in grado di garantire elevate prestazioni e sicurezza avanzata. Le soluzioni non mancano, ma spesso hanno costi proibitivi per le piccole imprese e i liberi professionisti. L’ultima offerta di Serverplan sui server dedicati rappresenta un’interessante opportunità per ottenere risorse tecnologiche di alto livello a costi significativamente ridotti. Scopri la gamma di server Linux e Windows in promozione fino al 31 marzo 2025 con sconti del 50%.

Un’ampia scelta di server dedicati per tutte le esigenze

I server dedicati offrono prestazioni superiori rispetto alle soluzioni condivise, garantendo maggiore controllo, sicurezza e personalizzazione delle risorse. Questi sistemi sono ideali per siti ad alto traffico, applicazioni aziendali e servizi online che richiedono uptime elevato e tempi di risposta rapidi.

La promozione di Serverplan consente di accedere a queste tecnologie all’avanguardia con uno sconto del 50%, abbattendo i costi iniziali e rendendo possibili progetti che altrimenti potrebbero risultare troppo onerosi o non percorribili. Queste le principali caratteristiche dei server dedicati di Serverplan:

Banda: 1 Gbit/s

Migrazione dati: Gratuita

Supporto: H24

SLA: 99.99%

Con Serverplan è possibile scegliere la quantità di risorse (CPU, RAM, spazio di archiviazione) più adatte alle proprie esigenze, ottimizzando le prestazioni e garantendo una gestione efficiente dei dati. La sicurezza è un ulteriore punto di forza grazie agli accessi riservati e sistemi di monitoraggio avanzati.

La promozione di Serverplan interessa tutte le tipologie di server dedicati (HDD, SSD e NVMe) potendo scegliere quale acquistare a metà prezzo per sviluppare il proprio progetto. I server dedicati di Serverplan sono accessibili anche per quei progetti che attualmente si trovano presso un altro provider. Serverplan, infatti, si occuperà della migrazione dei dati senza costi aggiuntivi.

Sull’acquisto dei server dedicati di Serverplan non ci sono vincoli annuali ed è possibile utilizzare il servizio anche per un periodo di tempo limitato.

