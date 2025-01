Nobara 41, basata su Fedora, passa al driver NVIDIA open source

Nobar Project ha annunciato l’arrivo di Nobara 41, ultima versione di questa distribuzione Linux basata su Fedora per gamer, caratterizzata da strumenti proprietari esclusivi e numerosi miglioramenti delle prestazioni. Basata su Fedora Linux 41, Nobara 41 passa di default al driver grafico open source NVIDIA. Introduce poi un'opzione cuda-devel per un supporto aggiuntivo del pacchetto CUDA, nonché agli ultimi driver Vulkan stabili di default per migliorare il supporto per alcuni giochi Vulkan. Inoltre, include mesa-libgallium-freeworld compilato con codec x264/x265 per migliorare la registrazione dello schermo. Questa versione aggiorna lo strumento Nobara Driver Manager con una nuova opzione per installare il driver wireless Broadcom. Inoltre, Nobara Package Manager consente ora agli utenti di cercare, installare, rimuovere e gestire facilmente le app Flatpak senza problemi.

L'utility Nobara Welcome ora offre Discord dal canale Flatpak Beta in quanto supporta la condivisione dello schermo su Wayland. Offre anche l'app grafica Blender 3D dai repository Fedora Linux in quanto supporta la registrazione H.264 tramite FFmpeg e rinnova la procedura guidata Davinci Resolve. Lo strumento Nobara Updater è stato anche aggiornato con il supporto per il rilevamento dei pacchetti HTPC installati, il supporto per la disattivazione del timeout di avvio di GRUB per un'esperienza HTPC/portatile più fluida e simile a una console, un'icona della barra delle applicazioni aggiornata con supporto per la modalità chiaro/scuro e clic per installare i pacchetti RPM.

Nobara 41: le altre novità dell’aggiornamento

Nobara 41 introduce anche un nuovo strumento chiamato Nobara Tweak Tool, che consente agli utenti di controllare il montaggio automatico delle partizioni del disco. Aggiunge i pacchetti del controller di input e l'aggiornamento automatico sui sistemi HTPC/portatili, nonché l'aggiornamento automatico di DeckyLoader, che ora è installato di default.

Il kernel è stato patchato con il supporto per il driver Bluetooth xpadneo per i controller Xbox Elite e Xbox Elite 2. Inoltre, il supporto per il repository Flatpak Beta è stato abilitato di default, il supporto per l'utility asusctl per gli utenti di laptop ASUS e i pacchetti AMD ROCm vengono ora forniti dai repository ufficiali di Fedora Linux. Nobara utilizza il noto programma di installazione Calamares per fornire agli utenti un'esperienza di installazione grafica pronta all'uso. L’installer Calamares è stato forkato da quello di KaOS Linux per offrire più opzioni, supporta una tastiera su schermo e ora fornisce l'installazione offline.

Nobara 41 è basato sul kernel Linux 6.12 LTS e presenta l'ultima serie di desktop environment KDE Plasma 6.2. Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina dell'annuncio di rilascio. Gli utenti interessati, possono scaricare Nobara 41 dal sito web ufficiale come edizioni KDE Plasma, GNOME, HTPC e Handheld.