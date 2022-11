Nitrux 2.5: implementato Linux 6.0 e KDE Plasma 5.26

Il team di sviluppatori della distribuzione Nitrux, un sistema basato su Debian, ha rilasciato un nuovo aggiornamento del media d'installazione del progetto. Nitrux 2.5 introduce una lunga serie di novità ed innovazioni che vanno concretamente a migliorare il workflow degli utenti. Nitrux è una delle pochissime distribuzioni a non adottare systemd come gestore dei demoni ed init system. Al suo posto infatti i coder hanno scelto di utilizzare OpenRC. Si tratta di una scelta più etica che tecnica, visto che secondo diversi programmatori l'utilizzo di systemd costringe il sistema da essere sempre più dipendente da un singolo componente software, systemd appunto, e dunque si va a snaturare la natura delle distribuzioni Linux, che in teoria dovrebbero consentire sempre un alto grado di modularità.

Nitrux 2.5 implementa il nuovissimo Linux 6.0, ovvero l'ultima edizione del kernel del Pinguino che porta con se diverse funzionalità davvero interessanti oltre al supporto per un vastissimo set di GPU (Graphicas Processing Unit) Intel, in speciale modo la nuovissima serie Arc, ed AMD, con una particolare riguardo per i modelli RDNA3. Inoltre su Linux 6.0 è arrivato il supporto alle porte Thunderbolt sulla piattaforma Intel Raptor Lake. Oltretutto anche i driver per i file system NTFS ed XFS e hanno ricevuto diversi aggiornamenti e migliorie.

Nitrux 2.5 utilizza KDE Plasma 5.26 come ambiente grafico di riferimento, in abbinamento con KDE Gear 22.08.2 e KDE Frameworks 5.99 ovvero l'insieme di programmi e librerie che stanno alla base di tale desktop environment open source. Questa build di KDE integra la nuova modalità di visualizzazione chiamata "Bigscreen", si tratta di un setup dedicato all'uso di KDE Plasma sulle TV che trasformare il PC in un media center comandabile anche tramite telecomando.

Grazie all'adozione di KDE Plasma 5.26 è stato migliorato il supporto alle sessioni desktop con il display server Wayland. Il media d'installazione di Nitrux 2.5 è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto.