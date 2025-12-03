Niente rincari luce e gas con Octopus Energy: prezzi fissi per 12 mesi

Octopus Energy propone una soluzione pensata come scudo contro i rialzi delle bollette luce e gas. Con Fissa 12M, chi passa al fornitore può contare su un prezzo bloccato per un anno intero, sia per la luce sia per il gas.

La promo è attivabile direttamente sul sito di Octopus Energy, ma prima vorrai sapere quali sono le tariffe del momento: andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Come funziona la Tariffa Fissa 12M di Octopus Energy

La proposta Fissa 12M di Octopus Energy punta su valori chiari fin dall'inizio. Per la componente luce il costo della materia prima si attesta su 0,1045 €/kWh, affiancato da una quota di commercializzazione pari a 72 euro all'anno. Sul fronte gas, il prezzo della materia prima è fissato a 0,36 €/Smc, con una spesa di commercializzazione di 84 euro annuali.

Si tratta di condizioni pensate per chi desidera uscire dalla logica dei continui cambi di listino, con prospettiva di offerte competitive anche oltre il primo anno contrattuale. Da menzionare il fatto che Octopus Energy utilizza energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili italiane, elemento che incontra le esigenze di chi guarda anche all'impatto ambientale delle proprie scelte.

Un altro punto distintivo riguarda il servizio clienti: le chiamate trovano risposta in tempi molto rapidi, con attese medie inferiori al minuto e un team dedicato alla risoluzione dei dubbi in fase di attivazione e gestione del contratto.

Il passaggio al nuovo fornitore segue una procedura interamente online. In pochi minuti si seleziona la tariffa, si inseriscono i dati anagrafici e il metodo di pagamento preferito. Da quel momento Octopus Energy avvia tutte le pratiche necessarie per il subentro, con continuità di erogazione: elettrodomestici, illuminazione e impianto di riscaldamento proseguono il loro funzionamento senza interruzioni.

