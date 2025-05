Niente più pubblicità invasive e tracciamento dei dati con questo ad blocker

Gli annunci pubblicitari presenti nei siti web spesso e volentieri rovinano l'esperienza di navigazione degli utenti, costretti a una vera e propria corsa ad ostacoli pur di leggere questo o quell'altro contenuto. Alla pubblicità online si aggiunge poi il tracciamento dei dati, pratica ormai data per scontata e che finisce per influire in maniera negativa sulla vita di tutti i giorni, tra telefonate indesiderate, messaggi spam e tentativi di phishing.

Per porre un freno a tutto questo è necessario l'utilizzo di un ad blocker, lo strumento che blocca la pubblicità presente nelle pagine dei siti, rendendo l'esperienza di lettura molto più gratificante, e il web tracking, la pratica perseguita dai titolari dei siti web e di terze parti attraverso cui vengono raccolti, conservati e poi condivisi i dati relativi alle attività svolte dai visitatori in rete.

Uno dei migliori strumenti in tal senso è Total Adblock, vale a dire l'ad-blocker premium di TotalAV che non solo blocca all'istante gli annunci pubblicitari, ma anche i tracker e i siti web pericolosi. Al momento è in offerta a 19 euro, per effetto dell'80% di sconto applicato per il primo anno, pari a un risparmio di 80 euro in 12 mesi.

Total Adblock contro gli annunci pubblicitari e il tracciamento

Con Total Adblock gli utenti sono in grado di bloccare gli annunci indesiderati in modo illimitato, così da poter visitare i propri siti preferiti senza più pubblicità. Ad esempio, vengono rimossi sia gli annunci video che i banner pubblicitari dei siti di informazione, per un'autentica rivoluzione copernicana. Il funzionamento è molto semplice: sfruttando un'avanzata tecnologia, lo strumento progettato da TotalAV identifica e blocca dopo pochi istanti sia le chiamate al server inerenti il tracciamento dei dati sia i server di annunci.

L'offerta di TotalAV, che consente di risparmiare l'80% per cento, è valida per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.