Niente più problemi di rete e disconnessioni con Iliad Fibra: ecco perché

Dopo anni passati a lottare con problemi di rete e disconnessioni, la salvezza è arrivata sotto forma di Iliad Fibra. L'azienda, che ha già rivoluzionato la telefonia mobile, ha deciso di estendere il suo dominio anche nel settore della rete fissa in Italia. Come? Con un modem all’avanguardia che sfrutta la fibra ottica, accompagnato da offerte incredibili che promettono baci e abbracci infiniti a una velocità incredibile.

Addio problemi di rete e disconnessioni: benvenuto Wi-Fi 7

Il 2024 si prospetta esplosivo per Iliad. L'azienda vuole continuare a sorprendere i suoi clienti con proposte che fanno battere il cuore. È stata infatti annunciata una novità che permetterà a tutti di dire definitivamente addio ai rallentamenti della velocità. Basta scegliere l’offerta che fa per voi, e in men che non si dica, sarete pronti a salpare verso l'internet dei vostri sogni.

Quante volte vi siete trovati a dover fare salti mortali per lavorare da casa a causa di una connessione traballante? Magari durante un’importante videochiamata, il vostro modem diventa rosso come un peperoncino, lasciandovi con le mani nei capelli. Per non parlare di quando la connessione è tanto lenta che scaricare un file sembra un’impresa epica. Bene, per questi momenti drammatici, Iliad ha la soluzione definitiva.

Grazie alla nuova tecnologia Wi-Fi 7, la vostra connessione sarà adesso rapidissima. Attivando la nuova offerta con Iliad a 21,99 euro al mese, riceverete l’esclusivo Iliadbox, che vi verrà dato in comodato d’uso.

Se vivete in una zona coperta dalla tecnologia FTTH EPON, preparatevi a navigare alla velocità della luce con download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s. Nelle zone con FTTH GPON, invece, il download arriva fino a 2,5 Gbit/s e l’upload fino a 500 Mbit/s.

Dunque, una volta verificata la copertura sul sito ufficiale di Iliad o in uno dei loro punti vendita, potrete attivare l’offerta che più vi piace e ricevere il nuovo modem direttamente a casa. Finalmente, niente più problemi di rete e disconnessioni con Iliad Fibra.

