Nexo: la piattaforma che ti offre tutto sulle criptovalute e non solo

Se ti interessa il mondo delle criptovalute, sai bene che non basta solo comprare e vendere. Ci sono tanti altri aspetti da considerare, come la sicurezza, la convenienza, la flessibilità e la praticità. Per questo, esiste una piattaforma online che ti offre tutto quello che ti serve: si chiama Nexo.

Nexo Card: la carta che ti fa guadagnare

Uno dei servizi più interessanti di Nexo è la Nexo Card, una carta di pagamento che puoi usare sia in modalità Debito che in modalità Credito. Con la modalità Debito, puoi pagare con le tue criptovalute, convertendole in euro o dollari al momento dell’acquisto.

Con la modalità Credito, invece, puoi usare la tua linea di credito Nexo, che ti offre interessi a partire dallo 0%. In entrambi i casi, ricevi un cashback del 2% su ogni transazione, che puoi riscuotere in criptovalute o in euro. La Nexo Card è una carta intelligente, che ti permette di cambiare modalità in qualsiasi momento, tramite l’app o il sito di Nexo.

Ma Nexo non è solo una carta. È una piattaforma completa, che ti offre tanti altri vantaggi. Con Nexo, puoi:

Acquistare criptovalute in modo semplice e sicuro, scegliendo tra più di 20 opzioni diverse , tra cui Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altre.

Guadagnare interessi sulle tue criptovalute, fino al 16% annuo , depositandole nel tuo conto Nexo. Gli interessi sono pagati giornalmente e puoi ritirare i tuoi fondi in qualsiasi momento.

Scambiare criptovalute tra di loro, senza commissioni e con il miglior tasso di cambio disponibile sul mercato.

Richiedere un prestito in euro o dollari, usando le tue criptovalute come garanzia. Puoi ottenere fino al 50% del valore dei tuoi asset, con interessi a partire dallo 0% e senza scadenze o costi nascosti.

Per usufruire di tutti questi servizi, ti basta creare un account su Nexo, seguendo la procedura guidata sul sito ufficiale. Nexo è una piattaforma affidabile e sicura, che ha già conquistato milioni di utenti in tutto il mondo e che ha ricevuto recensioni molto positive, con una media di 4,7 stelle su 5 su Trustpilot.

Se vuoi entrare nel mondo delle criptovalute in modo completo e moderno, Nexo è la piattaforma che fa per te.

