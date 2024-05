Finom: conto business a canone zero con sistema di fatturazione integrato

Il conto Finom è disponibile in quattro diverse versioni pensate per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di impresa. Per i nuovi clienti che aprono il conto entro il 31 maggio, il piano Solo, che include tutti i servizi base, è in offerta a canone gratuito.

Caratteristiche principali di Finom

Finom si distingue nel settore finanziario per la sua capacità di fornire soluzioni complete e facilmente accessibili per professionisti e PMI. La piattaforma non solo offre vantaggi economici come il cashback e la gestione gratuita di documenti e transazioni ma anche una serie di strumenti utili come link di pagamento e promemoria automatici per fatture insolute.

Apertura del conto e operatività immediata: Finom consente di aprire un conto business online in soli 24 ore, garantendo rapidità ed efficienza senza necessità di lunghe procedure burocratiche.

Carte fisiche e virtuali: Il conto include carte di pagamento fisiche e virtuali gratuite, inoltre è disponibile un programma cashback che permette di ottenere fino al 3% di rimborso sugli acquisti in base al piano scelto.

Gestione avanzata delle spese: Grazie agli strumenti di "Expense Management", Finom permette ai professionisti e alle aziende di monitorare e gestire in modo efficace le spese personali e di team.

Soluzioni di fatturazione integrate e efficienti: La piattaforma offre un sistema di fatturazione elettronica che non solo soddisfa le normative vigenti, ma accelera anche i tempi di pagamento grazie a funzionalità come i link di pagamento e i promemoria automatici per fatture non saldate.

Compatibilità e funzionalità: Finom supporta tutti i principali sistemi di pagamento come Apple Pay e Google Pay, e si collega facilmente a vari software di contabilità, CRM o ERP grazie alle API avanzate di Finom, semplificando così l'operatività delle aziende.