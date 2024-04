Nexi XPay Pro, il POS è a canone zero ancora per poco

Avere un POS a portata di mano, sempre pronto per far passare dei pagamenti digitali, è una soluzione di pagamento che permette di massimizzare le vendite, e questo Nexi lo sa: per questo ha creato XPay Pro, che permette di avere un'ampia gamma di metodi di pagamento disponibili e che garantisce l'accredito delle transazioni in un solo giorno lavorativo.

Nexi XPay Pro: accredito entro 1 giorno lavorativo

La versatilità di Nexi XPay Pro è evidente: è possibile incassare online non solo attraverso il proprio sito ma anche inviando link di pagamento direttamente ai clienti via email, SMS o chat. Questo significa che puoi raggiungere i tuoi clienti dovunque si trovino e su qualsiasi dispositivo essi utilizzino, da PC a smartphone, passando per tablet e smart TV. E per qualsiasi esigenza o problematica, XPay Pro offre un servizio di assistenza in lingua italiana, pronto a fornire tutto il supporto necessario.

Ma Nexi XPay Pro non è solo semplicità e accessibilità, è anche personalizzazione e sicurezza. Per gli esercenti che necessitano di domiciliare pagamenti ricorrenti o che desiderano personalizzare la pagina di checkout del proprio sito, Nexi XPay Pro è la soluzione ideale, permettendo di accettare pagamenti da ogni angolo del mondo senza rinunciare alla sicurezza. La sicurezza è un pilastro fondamentale dell'offerta, con Nexi che propone un sistema all'avanguardia per la prevenzione delle frodi in tempo reale.

In aggiunta, la piattaforma si arricchisce di un back office evoluto, con strumenti di reportistica avanzata facilmente integrabili con i gestionali esistenti, consentendo un monitoraggio dettagliato delle vendite. Tutto questo si accompagna a vantaggi come l'assenza di costi di attivazione, commissioni di storno e spese di chiusura contratto, semplificando ulteriormente la gestione finanziaria dell'attività commerciale.

Infine, Nexi XPay Pro include il programma Protection Plus, che supporta l'esercente nella conformità agli standard PCI-DSS, essenziali per i circuiti internazionali di pagamento, proteggendolo dalle sanzioni previste in caso di inadempimento.

