Nexi Dev Community Event: Roma, 20 settembre 2023

Nexi Dev Community Event 2023

Nexi, la PayTech europea con scala, portata geografica e capacità per fornire le soluzioni di pagamento più semplici, veloci e sicure a persone, aziende e istituzioni finanziarie. Leader nel mondo eCommerce, quest’anno va anche oltre e apre le porte agli sviluppatori per una conoscenza più ravvicinata e approfondita di tutti i servizi messi a disposizione. Il prossimo 20 settembre, presso il Grand Hotel Palatino di Roma, è indetta una importante giornata di incontro e approfondimento per tutti gli sviluppatori attivi su prodotti e servizi del gruppo. Il Dev Community Event sarà un appuntamento estremamente dinamico, all'interno della quale sono previsti momenti di formazione con i migliori esperti del settore (dunque una importante occasione di apprendimento e condivisione), momenti di aggiornamento sulle nuove opportunità in arrivo e non mancheranno sul finale giochi e premi esclusivi per i partecipanti. A tal fine sarà utile portare con sé il proprio pc, poiché è prevista una parte attiva nella quale occorrerà dimostrare le proprie capacità.

Si tratta di una giornata del tutto imperdibile per chiunque sviluppi nel mondo dei pagamenti: un'occasione fondamentale per scoprire tutte le novità, per parlare con gli esperti Nexi e per arricchire le proprie competenze attraverso un contatto diretto con la community dei developer.

Questa l'agenda del Nexi Dev Community Event 2023:

10.30 | Arrivo e welcome coffee

11.00 - 13.00 | Formazione

13.15 - 14.30 | Buffet Lunch

14.30 - 16.30 | Formazione e Gioco

16.30 - 17.00 | Premiazione e Fine Lavori

Al centro degli approfondimenti vi saranno tutti i prodotti e servizi Nexi: da XPay fino ad API e SDK, tutto il mondo Nexi sarà a portata di mano per l'intera community che prenderà parte a questo importante incontro. Non solo transazioni semplici e rapide: reportistica avanzata, massimizzazione degli incassi e sicurezza delle transazioni sono parte integrante del valore aggiunto che Nexi infonde nei propri strumenti.

La parte ludica sarà infine la ciliegina sulla torta di una giornata densa di contenuto, il momento nel quale poter mettere in campo le proprie competenze, misurarsi con gli altri sviluppatori e dimostrare di avere stoffa da vendere per lo sviluppo in ramo e-commerce.

Ogni qualvolta si sviluppa una pagina che debba integrare un servizio di pagamento, ecco che le molte risorse messe a disposizione da Nexi per i developer diventano estremamente preziose. Grazie alla semplicità delle soluzioni offerte tra cui XPay, uno dei payment gateway più sicuri, flessibili e facili da integrare sul mercato eCommerce, e ad una documentazione davvero ben fatta è possibile mettere in piedi un sistema di pagamenti e incassi che gestisca le transazioni sia da sito Web, sia da applicazione, quanto ancora da pagine social: la soluzione perfetta per poter portare le opportunità di monetizzazione all'interno di ognuno dei touchpoint nei quali il cliente entra in contatto con il servizio o prodotto offerto.

Gli strumenti che Nexi mette a disposizione degli sviluppatori sono pertanto linfa vitale che va ad esprimersi direttamente nelle capacità di incasso, nella reportistica delle attività, nella gestione di contestazioni e dispute: laddove l'integrazione degli strumenti Nexi apre a nuovi sistemi di pagamento, lo sviluppatore ha un ruolo centrale nell'abilitare tali opportunità per trasformarle in potenziale di mercato per il cliente. Oltre 30 metodi di pagamento accettati (VISA, Mastercard, AMEX, Google Pay, Apple Pay, Amazon Pay, PayPal, Alipay e molti altri ancora) in massima sicurezza rappresentano l'orizzonte che si apre di fronte all'utente che sta per concludere l'acquisto: Nexi è ciò che predispone tutto ciò per finalizzare la transazione in modo sicuro, restituendo la miglior esperienza tanto per chi acquista, quanto per chi vende.

L'appuntamento è segnato: 20 settembre, Roma, Via Cavour 213/M. Iscriviti qui e prenota così il tuo posto al Dev Community Event 2023 per cogliere al volo questa opportunità.

In collaborazione con Nexi

