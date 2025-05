Netflix termina il supporto per i vecchi dispositivi Amazon Fire TV Stick

Un cambiamento significativo è in arrivo per gli utenti di Netflix che utilizzano i dispositivi Amazon Fire TV Stick di prima generazione. A partire dal 3 giugno 2025, il popolare servizio di streaming cesserà il supporto interrotto per i modelli più datati, inclusi il primo Fire TV Stick e la versione 2016 dotata di telecomando Alexa Voice Remote.

Come sapere se il supporto sul proprio device è terminato

La notizia, confermata da ZDNet, è stata comunicata direttamente agli utenti interessati tramite email inviate da Netflix. Per sapere se il proprio dispositivo rientra tra quelli coinvolti, è sufficiente accedere alla sezione "Informazioni" nelle impostazioni del proprio Fire TV Stick. Questa verifica consente di determinare se sarà necessario passare a un modello più recente per continuare a utilizzare il servizio.

La decisione di interrompere il supporto interrotto per questi dispositivi deriva da motivazioni tecniche. I modelli più datati non sono più in grado di ricevere gli aggiornamenti necessari per garantire la compatibilità con le nuove funzionalità offerte dalla piattaforma. Per facilitare la transizione, Netflix ha aggiornato la propria documentazione ufficiale, introducendo specifici codici di errore (R4, R12 e R25-1) che aiuteranno gli utenti a identificare e risolvere eventuali problemi legati a questa modifica.

Sconto sui nuovi modelli?

Per mitigare il disagio degli utenti colpiti, Amazon starebbe offrendo sconti sull'acquisto di nuovi modelli. Secondo quanto riportato dal portale tedesco Heise, queste promozioni potrebbero rappresentare un incentivo per effettuare l'upgrade a dispositivi più moderni. Tuttavia, non è ancora chiaro se tali offerte saranno disponibili in tutti i mercati.

Questo cambiamento, pur rappresentando un inconveniente per i possessori di hardware obsoleto, offre anche un'opportunità per migliorare l'esperienza di streaming. I dispositivi più recenti non solo garantiscono una maggiore fluidità, ma supportano anche funzionalità avanzate che non sono disponibili sui modelli più vecchi. In questo modo, gli utenti possono accedere a un servizio più ricco e tecnologicamente all'avanguardia.