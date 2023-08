Netflix e Sky insieme: la grande offerta che non devi perderti

Netflix è la piattaforma di intrattenimento più desiderata, ma i recenti aumenti di prezzo e le restrizioni sulla condivisione ne hanno reso più oneroso il pagamento dell'abbonamento. Perché allora non prenderlo insieme a Sky? Sì perché, grazie a questa offerta, puoi avere entrambi a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece dei 30 euro di listino. Un affare, come vedi, davvero vantaggioso.

Sky e Netflix a 19,90 euro: scopri l'offerta

Il pacchetto Intrattenimento Plus include sia Sky TV che Netflix. Con Sky TV, puoi accedere a un mondo di contenuti esclusivi, tra cui le produzioni Sky Original, le serie TV più amate dal pubblico e dalla critica, gli show per tutta la famiglia, i documentari più interessanti e le news più aggiornate. In più, puoi avere il piano Intrattenimento con pubblicità di discovery+ per 12 mesi senza costi aggiuntivi sul tuo abbonamento Sky.

Con Netflix, puoi vedere tutte le serie TV, i film, i documentari e i programmi per bambini e ragazzi che hanno fatto la storia del servizio di streaming più famoso al mondo. Puoi scegliere il piano Netflix che preferisci tra Base, Standard e Premium, a seconda della qualità di visione, del numero di schermi in contemporanea e delle interruzioni pubblicitarie.

Per attivare l’offerta Sky TV e Netflix Intrattenimento Plus, non devi fare altro che cliccare su questo link e seguire le istruzioni. Potrai scegliere se ricevere Sky Q via internet o via satellite, e usufruire dell’app Sky Go per vedere i programmi Sky da subito. Ricorda che l’offerta è valida solo per poco tempo, quindi non pensarci troppo.

