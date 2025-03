.NET Aspire 9.1: tante novità per la dashboard

Il team di .NET Aspire ha rilasciato la versione 9.1 del noto framework di Microsoft. Una release che si concentra in particolare sul miglioramento delle funzionalità della dashboard e su alcune piccole ottimizzazioni dedicate, ad esempio, alle feature di orchestrazione che .NET Aspire offre per lo sviluppo locale.

Le novità di .NET Aspire 9.1

Questo rilascio avviene tre mesi dopo la versione 9.0 di .NET Aspire. La principale novità riguarda la visualizzazione delle risorse "figlie" in relazione alle risorse "genitore". Se per esempio un server di database ha una o più basi di dati associate in un'applicazione .NET Aspire, queste ultime vengono ora mostrate in corrispondenza di essa.

Il pannello dei dettagli delle risorse è stato arricchito con informazioni su riferimenti e volume. È stato poi aggiunto un pulsante nella lista delle risorse che permette di filtrarle per tipo, stato o livello di integrità.

Un'altra piccola ma importante miglioria è la possibilità di cambiare la lingua della dashboard indipendentemente da quella del browser. Ciò influisce unicamente sulla lingua dell'interfaccia utente, mentre la formattazione di numeri e date rimane legata alle impostazioni del browser.

L'applicazione dashboard dispone di un endpoint OpenTelemetry per la telemetria dalle applicazioni lato client. Esso è limitato al metodo POST . Le origini CORS (Cross-Origin Resource Sharing) consentite sono impostate nel file di configurazione. Nella versione 9.1 gli sviluppatori possono sovrascriverle aggiungendo origini consentite per domini localhost personalizzati tramite la variabile d'ambiente DOTNET_DASHBOARD_CORS_ALLOWED_ORIGINS .

Abbiamo poi, sempre da dashboard, la possibilità di scaricare i log dell'applicazione per un'analisi dettagliata basata su strumenti esterni.

Le migliorie per la UX

Le migliorie di .NET Aspire dedicate all'esperienza utente comprendono URL cliccabili nei log e pulsanti di avvio e arresto nella barra degli strumenti del log della console. L'integrazione con Docker è ora più completa con una maggiore integrazione dei container. Tutti i progetti e le risorse eseguibili sono quindi pubblicabili come file Docker.

Sono stati apportati inoltre dei miglioramenti all'integrazione con Azure per lo sviluppo locale. Azure Service Bus, Azure Cosmos DB su Linux e Azure SignalR sono ora aggiunti come servizi emulati e possono essere testati senza ricorrere a risorse Cloud vere e proprie.