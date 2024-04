NEO sale e punta a 3$ mentre Nugget Rush prepara la quotazione su DEX

La criptovaluta NEO ha aumentato il suo prezzo oggi, acquisendo il primo posto per guadagni tra le prime 100 criptovalute per capitalizzazione di mercato con un'impennata di oltre il 30%. Questa improvvisa impennata di valore ha scatenato l'interesse e le speculazioni sulla possibilità che la criptovaluta raggiunga la soglia dei 30 $ nel prossimo futuro (attualmente è scambiata a 21 $).

Allo stesso tempo, una nuova meme coin chiamata NuggetRush si sta preparando per la quotazione ufficiale su exchange decentralizzato (DEX) alla fine del mese, dopo una prevendita di successo.

NEO: una criptovaluta veterana che sta guadagnando trazione

Come accennato nell'introduzione, NEO, precedentemente nota come Antshares, ha subito un'impennata di quasi il 40% del suo prezzo oggi. La criptovaluta è attualmente scambiata a 21,7 $, un aumento significativo rispetto ai livelli precedenti. Solo pochi giorni fa NEO era scambiata intorno ai 13 $.

NEO è stata fondata nel 2014 da Da HongFei e Erik Zhang ed è stata ribattezzata da Antshares a NEO nel 2017. La rete NEO funziona con un meccanismo di consenso decentralizzato proof-of-staking a tolleranza di errore bizantino (dBFT) tra una serie di nodi approvati a livello centrale e può supportare fino a 10.000 transazioni al secondo.

L'asset di base della blockchain NEO è il token NEO, non divisibile, che genera token GAS, un asset separato della rete che può essere utilizzato per pagare le commissioni di transazione. NEO ha raggiunto il suo massimo storico (ATH) di circa 168 $ durante la corsa al rialzo del 2018, ma da allora ha faticato a superare quel livello.

Coinpedia ha segnalato che NEO ha registrato un drammatico aumento del 40% durante la notte, superando la soglia dei 20 $. Lo slancio rialzista ha portato al breakout di un canale ascendente sul grafico giornaliero, accompagnato da una notevole impennata del 4000% del volume di scambi, sottolineando il notevole interesse e la domanda per la criptovaluta.

Il rialzo precedente all'halving nel settore delle criptovalute ha contribuito alle impressionanti prestazioni di NEO, la cui capitalizzazione di mercato ha superato 1,50 miliardi di dollari, sottolineandone la crescita e il potenziale. Una massiccia candela engulfing rialzista sul grafico giornaliero segnala una forte pressione all'acquisto, anche se un calo intraday del 4% ha portato a una fase di retest/pullback.

Al fine di continuare il suo trend rialzista, NEO deve mantenere la sua posizione al di sopra della barriera psicologica dei 20 $. Il superamento della soglia dei 22 $ potrebbe spianare la strada alla criptovaluta per raggiungere l'obiettivo dei 30 $ questa settimana. Il breakout del canale posiziona NEO in un territorio potenzialmente inesplorato in termini di prezzo, mentre punta a nuovi massimi.

Nonostante il recente rallentamento, gli indicatori tecnici di NEO rimangono rialzisti, suggerendo che la criptovaluta potrebbe essere pronta per ulteriori guadagni nel prossimo futuro. I trader e gli investitori monitoreranno attentamente la capacità della moneta di sostenere il suo slancio e di superare i livelli di resistenza chiave nei prossimi giorni e settimane.

NuggetRush: una meme coin con uno scopo

NuggetRush (NUGX) è una nuova meme coin che ha recentemente concluso una prevendita di successo, vendendo oltre 270 milioni di token NUGX e raccogliendo 3,8 milioni di dollari. Secondo il sito web del progetto, i token degli investitori saranno lanciati tra 14 giorni e NuggetRush dovrebbe essere lanciata sugli exchange decentralizzati (DEX) poco dopo.

Nonostante ciò, il progetto non ha fatto alcun annuncio ufficiale su quali DEX specifici il token NUGX sarà quotato.

NuggetRush è una meme coin e gioco play-to-earn (P2E) che combina il divertimento e la natura virale dei meme coin con caratteristiche di gaming innovative.

Il gioco imita l'esperienza dell'estrazione mineraria artigianale nel mondo fisico, permettendo ai giocatori di esplorare terre ricche di minerali utilizzando macchinari per scavare risorse, ricompense e oggetti da collezione presenti nel gioco.

Oltre alle sue caratteristiche di gioco, NuggetRush ha una componente benefica: parte della sua missione consiste nel sostenere i minatori poveri delle nazioni sottosviluppate. Questo aggiunge qualcosa di toccante al viaggio di NUGX, consentendo agli utenti di sostenere una buona causa mentre si godono il gameplay e il potenziale di guadagno della meme coin.

Il marketplace NUGX permette di scambiare senza problemi diversi asset di valore, consentendo ai giocatori di guadagnare grandi ricompense ogni volta che si uniscono alle gilde e ai gruppi minerari disponibili.

La piattaforma integra anche token non fungibili (NFT) e funzioni di finanza decentralizzata (DeFi) per aumentare le entrate degli utenti, con i personaggi del gioco che esistono come NFT che possono essere messi in staking per ottenere fino al 20% APY o scambiati nel marketplace peer-to-peer (P2P) per ottenere profitti.

Conclusione

In sintesi, l'impennata del 33% del prezzo di NEO oggi ha scatenato un rinnovato interesse per la criptovaluta veterana, che ha faticato a riconquistare i massimi storici dopo la corsa al rialzo del 2018. I forti indicatori tecnici della criptovaluta, come il breakout da un modello di canale ascendente e l'impennata del volume di trading, suggeriscono che NEO potrebbe avere il potenziale per raggiungere la soglia dei 30 $ nel prossimo futuro, a patto che riesca a mantenere la sua posizione al di sopra del livello cruciale dei 20 $.

Nel frattempo, la nuova meme coin NuggetRush ha attirato l'attenzione con la sua prevendita di successo, raccogliendo 3,8 milioni di dollari dalla vendita di oltre 270 milioni di token NUGX. Sebbene il progetto non abbia ancora annunciato i DEX specifici su cui si quoterà, la sua combinazione di caratteristiche da meme coin e una missione caritatevole volta a sostenere i minatori poveri lo rende potenzialmente un'aggiunta intrigante al settore delle meme coin. Per tutto ciò che riguarda NUGX visita il sito della prevendita di Nugget Rush.

