Nen ti regala le Serie TV e Show di NOW per 12 mesi

NeN è un fornitore di gas e luce 100% green molto differente dagli altri, forse unico nel suo genere, che ora ti offre un vantaggio esclusivo come NOW Tv. Infatti, mette a disposizione dei suoi clienti una formula simile ad un abbonamento. Questo significa che pagherai una rata fissa mensile, basata sul tuo consumo dell'ultimo anno.

Inoltre, per un periodo di tempo limitato, il fornitore ti regala 12 mesi di Show e Serie TV di NOW. Questa iniziativa è richiedibile ONLINE solo entro il 20 Ottobre 2023 sia per nuovi contatori sia per passaggi da altri fornitori.

NeN Energia e NOW: scopri come funziona

Per ottenere un anno di NOW è necessario passare le proprie utenze a Nen Energia. Ci sono tre passaggi da fare, vediamoli assieme:

Passa a NeN : calcola il tuo preventivo in base ai consumi dell'ultimo anno ed utilizza il codice FATTINOW che trovi già inserito.

: calcola il tuo preventivo in base ai consumi dell'ultimo anno ed utilizza il codice che trovi già inserito. Ricevi il tuo voucher : il coupon per avere la visione in streaming dei contenuti arriva tramite mail entro 2-3 settimane.

: il coupon per avere la visione in streaming dei contenuti arriva tramite mail entro 2-3 settimane. Goditi un anno di NOW: per 12 mesi potrai godere gratuitamente delle Serie TV e Show di NOW. A partire dal tredicesimo mese, salvo disattivazione, il servizio si rinnova a 8,99 euro mensili.

Oltre al vantaggio di NOW, c'è sempre il buono sconto Benvenuto di 4 euro al mese per 12 mesi su ogni fornitura attivata. In soldoni, che senza fare nulla potrai risparmiare in bolletta ben 96 euro per un anno se decidi di attivare sia Luce che Gas.

Il prezzo della componente energia e Gas viene bloccato per 12 anni a seconda dei tuoi consumi. Il prezzo è di 0,198 €/kWh con tariffa monoraria e perdite di rete incluse per la Luce e di 0,71 €/Smc per il Gas.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.