NeN ti regala 1 ANNO di Now TV, ecco come

NeN è sicuramente il fornitore del momento perché oltre a risparmiare sulla tua bolletta Luce e Gas ti REGALA un anno di Now TV, il servizio streaming di Sky accessibile da qualsiasi device in tutta Italia.

Il regalo consiste in un coupon per avere diritto alla visione del Pack Entertainment NOW.

NeN x Now TV: ecco il tuo rega

Con il pacchetto intrattenimento potrai vedere tutte le serie TV del momento come Gomorra, Un'estate fa, Winning Time: l'ascesa dei Lakers, Romanzo Criminale oppure gli Show targati Sky come X Factor 2023, Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, MasterChef USA e MasterChef Australia e molto altro.

Con NOW puoi goderti tutto questo a 360°. Questo perché puoi vedere questi ed altri contenuti su Smart TV, Smartphone, Tablet, Game Console, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV e PC.

NeN dal canto suo è un fornitore molto semplice da capire anche per chi non è pratico di questo settore. In sintesi, ti blocca per 12 mesi il prezzo e al termine ti contatterà per confermare o ritoccare il prezzo pattuito inizialmente senza alcun vincolo. Il costo della materia prima è indicizzato e viene bloccato a 0,198 euro al Kilowatt ora per quanto concerne l'Energia elettrica, mentre, il prezzo del Gas è stanziato a 0,71 euro sui metri cubi. Il tutto senza alcun costo di allaccio o caparra iniziale.

Il coupon per avere gratis il Pack Entertainment di NOW è davvero molto semplice da ottenere. Basterà infatti recarsi nel sito di NeN ed inserire il codice FATTINOW, caricare le bollette del tuo attuale gestore e richiedere la fornitura.

Attenzione però! La promozione scade in questi giorni. Più precisamente il 20 Ottobre 2023.

