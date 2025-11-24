NeN regala uno sconto di 36 euro per la bolletta luce e gas: ecco come riscattarlo

La promozione “Provaci” del fornitore energetico NeN (Gruppo A2A) consente di ricevere uno sconto di 36 euro sulla bolletta luce e gas spalmato in dodici mesi. Per riscattare lo sconto occorre attivare una nuova fornitura entro il 31 dicembre, inserendo nell’apposito campo il codice promo PROVACINEN (tutto in maiuscolo, come riportato qui accanto).
Quella di NeN è una delle migliori offerte oggi disponibili nel mercato libero italiano. Oltre allo sconto in bolletta, infatti, i nuovi clienti possono bloccare il costo della materia prima luce fino a dieci anni, rendendosi totalmente indipendenti dalle oscillazioni del mercato internazionale e dai puntuali rincari di inizio anno.
Come riscattare lo sconto di 36 euro in bolletta
Il riscatto dello sconto di 36 euro sulla bolletta luce e/o gas richiede l’attivazione di una nuova fornitura NeN entro il 31 dicembre, utilizzando il codice promozionale PROVACINEN. Tra le offerte a prezzo fisso disponibili figurano Luce | Dieci, Luce | Due e Gas | Due.
Ecco le tariffe attualmente valide per ciascuna fornitura.
Luce | Dieci
- Costo della materia prima Luce: 0,106 euro/kWh
- Quota fissa: 10 euro al mese
- Prezzo bloccato per dieci anni consecutivi
Luce | Due
- Costo della materia prima luce: 0,109 euro/kWh
- Quota fissa: 9,50 euro al mese
- Prezzo bloccato per due anni consecutivi
Gas | Due
- Costo della materia prima gas: 0,385 euro/Smc
- Quota fissa: 9,50 euro al mese
- Prezzo bloccato per due anni consecutivi
La sottoscrizione di una nuova fornitura NeN richiede meno di cinque minuti del proprio tempo libero. L’operazione viene svolta sul sito web ufficiale del fornitore, attraverso un semplice modulo dove l’utente deve inserire i suoi dati e quelli dell’attuale fornitura. Il passaggio dal vecchio al nuovo fornitore non prevede interruzioni di servizio né della corrente elettrica né del gas. Infine, confermiamo che non è richiesto alcun intervento manuale da parte degli utenti per completare con successo il passaggio.
