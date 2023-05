NeN: prezzo bloccato 12 mesi su luce e gas

Tutti i vantaggi di passare a NeN

Se passi a NeN puoi attivare una fornitura luce e/o gas a contributo fisso mensile, come se fosse un abbonamento. La rata mensile di luce e gas viene calcolata a partire dalla stima della spesa annua (comprensiva di tutti i costi), divisa poi in dodici mensilità, così facendo sai subito quanto pagherai. Il prezzo della componente energia rimane bloccato per 12 mesi. A fine anno la rata viene ricalcolata in base ai tuoi consumi e del nuovo prezzo della materia prima. Con NeN non ci sono vincoli contrattuali, quindi hai la possibilità di cambiare fornitore, senza penali.