NeN: offerta luce e gas in abbonamento con prezzo bloccato 12 mesi

Se attivi online l' offerta luce e gas di NeN, paghi ogni mese una rata fissa in abbonamento, che viene poi ricalcolata ogni anno sulla base dei tuoi consumi, in questo modo sai in anticipo quanto spederai. Inoltre il prezzo della materia prima resta bloccato per 1 anno, mettendoti al riparo dai rincari energetici.

Come funziona il tuo abbonamento con NeN

Passando a NeN hai la certezza di pagare sempre e solo quello che consumi e di sapere con 12 mesi di anticipo quanto spederai in bolletta. Puoi attivare una fornitura luce e/o gas a contributo fisso mensile, come se fosse un abbonamento. La rata mensile di luce e gas viene calcolata a partire dalla stima della spesa annua (comprensiva di tutti i costi), divisa poi in dodici mensilità tutte uguali, in questo modo sai subito quanto dovrai pagare. Il prezzo della componente energia rimane bloccato per 12 mesi. A fine anno la rata viene ricalcolata in funzione dei tuoi consumi e del nuovo prezzo della materia prima. Con NeN non ci sono vincoli contrattuali quindi puoi disdire quando vuoi.

Tutti i vantaggi di passare a NeN

Se attivi online l’offerta luce e gas di NeN hai una serie di vantaggi:

Rata fissa per 12 mesi (tutto incluso)

Prezzo luce e gas competitivo

Semplicità, chiarezza e trasparenza: dalla bolletta alla gestione delle utenze

Energia elettrica certificata 100% Green

Prezzo della della materia prima bloccato per 1 anno

Esperienza 100% digital

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.