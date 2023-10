NeN Fine Tutelato: subito per te 48€ di sconto

NeN con l'ormai certezza della fine del Mercato Tutelato ti offre da subito uno sconto di 48 euro per i primi dodici mesi e per ogni fornitura attivata. Se passate al fornitore di Luce e Gas in abbonamento la riduzione viene già applicata facendo click qui sotto.

Vediamo dunque cosa propone questo fornitore per te che passi al Mercato Libero e provieni da quello di Maggior Tutela, in scadenza a Gennaio 2024.

NeN Fine Tutelato: i dettagli

Con NeN puoi sia attivare una nuova fornitura, subentrare ad un intestatario oppure cambiare fornitore di Luce e Gas. In tutti questi casi hai diritto allo Sconto di Benvenuto messo a disposizione per tutti i clienti.

Questo fornitore unico nel suo genere ti permette di pagare ogni mese per 12 mesi sempre la stessa cifra, come se fosse un abbonamento alla Fibra di Casa o alla tua pay-tv preferita.

Nello specifico, la materia prima rimane bloccata per il primo anno con questi indici:

Luce : 0,198 euro/kWh con perdite di rete incluse e fascia monoraria.

: con perdite di rete incluse e fascia monoraria. Gas: 0,69€/Smc.

Al termine del primo anno con prezzo bloccato, NeN ti contatterà per confermare questi indici oppure ristabilire un nuovo prezzo che sarà sempre lo stesso per un altro anno.

Inoltre, viene richiesto un contributo di commercializzazione e vendita pari a 96 euro per la Luce e della stessa cifra per il Gas. La materia energia proviene interamente da fonti rinnovabili certificate. Il Gas invece subisce un trattamento di compensazione delle emissioni.

Se a questo punto dell'articolo sei ancora incerto, ti invitiamo a cliccare sul bottone qui sotto per scoprire a quanto ammonta il tuo risparmio con questo gestore. Ti basterà caricare la bolletta!

