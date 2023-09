NeN Energia: scopri come risparmiare 4 euro al mese

Grazie all'energia in abbonamento di NeN le fatture di luce e gas avranno sempre un prezzo bloccato che dura anno dopo anno. Inoltre, il fornitore del gruppo a2a offre uno sconto pari a 4 euro al mese su ogni utenza attivata.

Il gestore in questione oltre a farmi risparmiare compra l'energia elettrica da fonti rinnovabili certificate e compensa tutte le emissioni del gas che vende.

NeN: scopri come funziona

Il fornitore innovativo è sicuramente uno dei primi a fornire questa formula che in sostanza ti permette ogni anno di valutare il canone di luce e gas a seconda dei propri consumi. In pratica, NeN spalma per 12 mesi il costo della materia prima annuale e ogni anno ricalcola con te il consumo avvenuto e nel caso conferma o cambia il costo sancito inizialmente.

Questo gestore inoltre è completamente privo di costi nascosti, canoni extra o depositi cauzionali che solitamente troviamo con altri fornitori.

Il prezzo della materia prima è dunque bloccato mese per mese e segue degli indici specifici. Per quanto concerne la Luce sul monorario ammonta a 0,198€/kWh comprensivo di perdite di rete, il Gas, invece, ha un corrispettivo mensile pari a 0,71€/Smc. Il canone richiesto annualmente, chiamato quota fissa, è pari a 96 euro per la Luce e la stessa quota per il Gas.

NeN, oltre a farvi risparmiare, vi permette di avere Robo, un piccolo dispositivo capace di monitorare i consumi in modo preciso e approfondito, di svelare lo stato di salute degli elettrodomestici e di scoprire come usare meglio l'energia. Tutto questo tramite l'app.

Il costo di questo device intelligente è pari a 2 euro al mese per sempre con 108 euro di installazione. Questa cifra una tantum è rateizzabile in 36 mesi a 3 euro mensili.

