NeN è pieno di sorprese: prezzo luce bloccato per 10 anni e sconto di 36 euro in bolletta

Il fornitore NeN del Gruppo A2A sta promuovendo un codice promozionale che garantisce uno sconto di 36 euro in bolletta agli utenti che attivano una nuova fornitura entro il 31 dicembre. Lo sconto è spalmato sulle bollette mensili del primo anno, indipendentemente dalla fornitura che si sceglie di attivare.

Il codice promo da inserire in fase di iscrizione è il seguente: PROVACINEN. Per quanto riguarda invece le forniture disponibili, segnaliamo quelle a prezzo fisso Luce | Dieci, Luce | Due e Gas | Due, con prezzi rispettivamente bloccati per dieci e due anni. Quelle appena menzionate sono le offerte ideali per chi vuole rendersi indipendente dalle oscillazioni del mercato e dai classici rincari di inizio anno in pieno inverno.

Le tariffe delle offerte a prezzo fisso del fornitore luce e gas NeN

Gli utenti che optano per una fornitura a rata fissa possono scegliere tra Luce | Dieci, Luce | Due e Gas | Due. Ecco le tariffe di ciascuna offerta.

Luce | Dieci

costo della materia prima luce: 0,106 euro/kWh (prezzo bloccato per dieci anni consecutivi)

(prezzo bloccato per dieci anni consecutivi) costo per la quota fissa: 10 euro al mese (vale a dire 120 euro l'anno)

Luce | Due

costo della materia prima luce: 0,109 euro/kWh (prezzo bloccato per due anni consecutivi)

(prezzo bloccato per due anni consecutivi) costo per la quota fissa: 9,50 euro al mese (vale a dire 114 euro l'anno)

Gas | Due

costo della materia prima gas: 0,385 euro/Smc (prezzo bloccato per due anni consecutivi)

(prezzo bloccato per due anni consecutivi) costo per la quota fissa: 9,50 euro al mese (vale a dire 114 euro l'anno)

Una delle tariffe più concorrenziali proposte da NeN è quella del gas, dal momento che pochi altri fornitori del mercato libero italiano al momento offrono un prezzo così competitivo. Ciò rappresenta dunque un'occasione importante per tutti coloro che d'inverno si riscaldano col gas e desiderano risparmiare in maniera significativa durante la prossima stagione invernale e gli ultimi mesi del 2026.

