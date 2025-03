Negli USA truffe online da record: 12,5 miliardi di dollari persi

Nel 2024, gli americani hanno subito perdite senza precedenti a causa delle truffe, con un totale di 12,5 miliardi di dollari sottratti, un aumento del 25% rispetto all’anno precedente. La Commissione Federale del Commercio (FTC) ha rivelato che le truffe legate agli investimenti sono state le più dannose, provocando circa 5,7 miliardi di dollari di perdite, con una perdita media che ha superato i 9.000 dollari.

Questo tipo di frode ha infatti superato tutte le altre categorie in termini di danno economico. Le truffe da impostore si sono piazzate al secondo posto, con un totale di 2,95 miliardi di dollari di perdite registrate nel 2024.

Una delle tendenze emergenti riguarda la crescente vulnerabilità dei più giovani, che hanno segnalato perdite legate a truffe più frequentemente rispetto agli over 70. In particolare, il 44% delle segnalazioni ricevute dalla FTC l'anno scorso proviene da persone tra i 20 e i 29 anni, una fascia d'età che sembra essere maggiormente bersagliata dalle frodi.

Truffe legate al lavoro e non solo

Le truffe legate al mondo del lavoro, in particolare quelle con false agenzie di collocamento, hanno visto un incremento significativo negli ultimi anni. Tra il 2020 e il 2024, il numero di segnalazioni è quasi triplicato, con le perdite che sono passate da 90 milioni di dollari a 501 milioni di dollari.

Le frodi online sono un altro fenomeno in crescita: le persone hanno perso più di 3 miliardi di dollari a causa di truffe avviate tramite internet, rispetto ai circa 1,9 miliardi di dollari persi a causa di contatti più tradizionali, come telefonate, SMS o e-mail. Tuttavia, le perdite sono state maggiori quando i truffatori hanno contattato le vittime telefonicamente, con una media di 1.500 dollari persi per persona.

Anche i metodi utilizzati dai truffatori sono cambiati: per il secondo anno consecutivo, l’e-mail è stata la modalità più comune di contatto segnalata dalle vittime, seguita dalle telefonate e dai messaggi di testo. La FTC ha registrato oltre 6,5 milioni di segnalazioni nel 2024 nel suo database, con 118.960 segnalazioni riguardanti truffe da investimento e 845.806 per truffe da impostore. Tuttavia, si stima che la cifra totale delle truffe subite sia molto più alta, poiché molte frodi non vengono mai denunciate.