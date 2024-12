NBA a Natale: partite, orari e dove vederle in TV e in chiaro

Come ogni anno che si rispetti, si avvicina l'NBA Christmas Day, il tradizionale appuntamento con le stelle NBA a Natale. Lo spettacolo sarà visibile in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di vedere in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) una delle cinque gare in calendario.

Ad eccezione della partita trasmessa in chiaro, la soluzione più conveniente per guardare le partite NBA a Natale è il pass Sport di NOW, disponibile in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. L'attivazione del servizio è immediata, con l'app NOW scaricabile gratis su Smart TV, smartphone, tablet, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, PlayStation e Xbox.

Programma NBA Christmas Day 2024

Il programma dell'NBA Christmas Day 2024 prevede le seguenti partite:

New York Knicks vs San Antonio Spurs alle ore 18:00 del 25 dicembre in diretta su Sky Sport NBA (canale 209 di Sky) e in streaming su NOW

alle ore 18:00 del 25 dicembre in diretta su Sky Sport NBA (canale 209 di Sky) e in streaming su NOW Dallas Mavericks vs Minnesota Timberwolves alle ore 20.30 del 25 dicembre in diretta in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre)

alle ore 20.30 del 25 dicembre in diretta in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) Boston Celtics vs Philadelphia 76ers alle ore 23:00 del 25 dicembre in diretta su Sky Sport NBA (canale 209 di Sky) e in streaming su NOW

alle ore 23:00 del 25 dicembre in diretta su Sky Sport NBA (canale 209 di Sky) e in streaming su NOW Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers alle ore 2:00 della notte compresa tra il 25 e 26 dicembre in diretta su Sky Sport NBA (canale 209 di Sky) e in streaming su NOW

alle ore 2:00 della notte compresa tra il 25 e 26 dicembre in diretta su Sky Sport NBA (canale 209 di Sky) e in streaming su NOW Phoenix Suns vs Denver Nuggets alle ore 4:30 della notte compresa tra il 25 e 26 dicembre in diretta su Sky Sport NBA (canale 209 di Sky) e in streaming su NOW

Tra le partite NBA più attese di Natale segnaliamo la sfida del Madison Square Garden, con Victor Wembanyama al suo debutto per il Christmas Day e il derby losangelino tra il padrone di casa Stephen Curry e la leggenda vivente LeBron James, ormai prossimo a festeggiare i suoi primi 40 anni.

