Navigazione sicura per i più piccoli: Kaspersky Safe Kids in offerta

Il mondo digitale offre infinite opportunità, ma nasconde anche rischi per i più piccoli. Tra contenuti inappropriati, app poco sicure e un utilizzo eccessivo dei dispositivi, i genitori si trovano spesso a dover gestire la sicurezza online dei propri figli. Kaspersky Safe Kids è la soluzione ideale per garantire un ambiente digitale protetto e controllato, fornendo strumenti avanzati di parental control.

Grazie all’offerta attuale, è possibile ottenere il piano annuale a 21,99€ invece di 27,99€, un’occasione da non perdere per proteggere i più piccoli senza rinunciare alla convenienza.

Kaspersky Safe Kids: il parental control completo per la sicurezza online

Kaspersky Safe Kids offre una protezione completa per i bambini, consentendo ai genitori di monitorare e controllare l’attività online in modo semplice ed efficace. Grazie al filtro web intelligente, è possibile bloccare l’accesso a siti inappropriati, garantendo una navigazione sicura su smartphone, tablet e PC. Inoltre, lo strumento di gestione del tempo aiuta a stabilire limiti di utilizzo per evitare che i bambini passino troppo tempo davanti agli schermi.

Un’altra funzione essenziale è il controllo delle app, che permette di selezionare quali applicazioni possono essere utilizzate e per quanto tempo. Per una protezione ancora più avanzata, include anche la localizzazione in tempo reale, utile per sapere sempre dove si trovano i propri figli e ricevere avvisi se si allontanano da un’area predefinita.

L’interfaccia semplice e intuitiva rende facile la gestione di tutte le impostazioni direttamente dall’app per genitori, consentendo un controllo completo della sicurezza digitale dei bambini.

Con l’offerta speciale, si può attivare Kaspersky Safe Kids a soli 21,99€ per un anno, garantendo così una protezione efficace e completa. Per sfruttare lo sconto, basta visitare il sito ufficiale di Kaspersky e procedere con l’attivazione.

