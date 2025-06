Navigazione sicura e privacy totale: l’offerta NordVPN con Threat Protection Pro™

In un’epoca in cui ogni click può esporre dati sensibili a minacce invisibili, NordVPN si impone come alleato essenziale grazie alla sua tecnologia avanzata e alle funzioni di protezione integrata. La nuova offerta 2-in-1 di NordVPN include uno sconto del 72% sull’abbonamento e fino a 10GB di dati gratuiti tramite eSIM Saily: un pacchetto pensato per chi vuole navigare ovunque in modo sicuro e senza compromessi.

Threat Protection Pro™: la sicurezza che lavora anche senza VPN attiva

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie dell’app NordVPN è Threat Protection Pro™, un sistema integrato anti-malware che agisce anche quando la VPN non è attiva. Questo strumento blocca siti web dannosi, pubblicità invasive, download infetti e fastidiosi tracker, proteggendo in tempo reale l’esperienza di navigazione. È come avere un antivirus, un ad blocker e uno scudo per la privacy, tutto in uno.

Navigazione veloce, sicura e senza limiti

Secondo AV-Test, NordVPN garantisce prestazioni da record con velocità di connessione che superano i 6700 Mbps, battendo concorrenti come ExpressVPN e ProtonVPN. Con oltre 7800 server in 162 località, la rete globale di NordVPN assicura stabilità e banda illimitata per streaming, lavoro e navigazione.

Privacy reale: nessun log, nessuna tracciabilità

A differenza di molti altri provider, NordVPN adotta una rigorosa politica no-log: nessun tracciamento dei tuoi dati, né indirizzi IP, né cronologia di navigazione. Inoltre, con la funzione Dark Web Monitor, ricevi avvisi immediati in caso di violazione delle credenziali, proteggendo i tuoi account da furti e accessi indesiderati.

Un solo account, dieci dispositivi protetti

Che tu usi smartphone, tablet, PC o smart TV, un solo abbonamento NordVPN può proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Per una protezione ancora più estesa, puoi installare NordVPN direttamente sul router, blindando l’intera rete domestica.

Offerta limitata: sconto 72% + dati eSIM gratis

L’offerta attuale consente di ottenere NordVPN a soli 3,39 € al mese (anziché 11,59 €), con la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. A questo si aggiungono fino a 10GB di dati gratuiti su eSIM Saily, per una connessione sicura anche in mobilità.

