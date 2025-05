Navigare sul web in modo più sicuro e privato con i piani Norton 360

La navigazione web non è esente da rischi, anzi. Tra i pericoli maggiori in cui gli utenti possono imbattersi vi sono il phishing, il furto d'identità, la diffusione di malware e, soprattutto per i giovani, il cyberbullismo. Da qui la necessità di proteggersi, a tutte le ore del giorno, e su qualsiasi tipo di dispositivo in uso.

Per navigare in modo più sicuro e privato una delle piattaforme migliori oggi disponibili sul mercato è Norton 360, la nuova suite di cybersecurity del noto marchio statunitense leader nel campo della sicurezza informatica. In questi giorni il piano Advanced, quello più completo, è in offerta a 3,75 euro al mese per un anno, per effetto del 66% di sconto.

Cosa comprende Norton 360 Advanced

Con il piano Advanced di Norton 360 ci si assicura una protezione avanzata dalle minacce online, ancora più pericolose rispetto al passato ora che l'intelligenza artificiale è esplosa in modo definitivo. L'antivirus di Norton offre quindi un aiuto indispensabile per tutte quelle persone che non hanno grande dimestichezza con Internet e non sanno riconoscere da subito i rischi potenziali delle loro azioni.

Navigazione più sicura, ma anche privata. Il merito è del servizio Secure VPN, la rete privata virtuale di Norton che consente di restare sul web senza essere tracciati. Sempre grazie alla suite Norton 360 è poi possibile aggiungere la crittografia avanzata, così da mantenere i propri dati privati e sicuri.

L'altro grande vantaggio di scegliere il piano Advanced riguarda gli strumenti di protezione dell'identità digitale e quella reale. A proposito di questo va citata la funzionalità Social Media Monitoring, per mezzo della quale gli utenti sono in grado di mantenere più sicuri i propri account sui social network.

L'offerta attuale di Norton sui piani della sua suite di cybersecurity è valida per un periodo di tempo limititato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.