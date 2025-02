Navigare online senza tracciamento: con questa VPN è possibile e conveniente

Poter contare su di una VPN senza limiti è sempre più importante: un servizio di questo tipo, grazie alla crittografia e alla possibilità di nascondere il proprio IP, consente di navigare online senza tracciamento. Collegandosi a un server VPN situato in un Paese estero, inoltre, è possibile anche evitare la censura online (aggirando le limitazioni applicate su base geografica).

La VPN giusta da utilizzare in queste situazioni non può che essere NordVPN, servizio di riferimento sul mercato. Grazie alla promo in corso, infatti, questa VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 3,39 euro al mese, con oltre il 70% di risparmio scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN.

Navigare senza tracciamento: con NordVPN è possibile

NordVPN è la soluzione giusta per chi vuole navigare online senza tracciamento. La VPN, infatti, garantisce:

la protezione della crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica "no log" che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento la possibilità di "spostare" il proprio IP scegliendo un server situato in un altro Paese

La combinazione di questi elementi consente all'utente di poter utilizzare la rete VPN senza timore di essere tracciato e con anche la possibilità di aggirare blocchi geografiche e censure online. La presenza della crittografia, inoltre, mette al sicuro anche dai rischi che si possono correre quando si utilizza una rete pubblica, come il Wi-Fi di un aeroporto, in cui il traffico non è protetto. Per utilizzare il servizio, dopo aver attivato l'abbonamento, basta scaricare l'app della VPN e selezionare un server a cui collegarsi per sfruttare un accesso a Internet criptato.

Con l'offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi. L'offerta è accessibile di seguito e include 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.