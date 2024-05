Navigare in sicurezza: come una VPN protegge i tuoi dati online

Vuoi navigare in sicurezza in questa era digitale piena di opportunità ma anche di tanti pericoli? Oltre all’antivirus, ti serve come il pane una VPN. Ma come funziona esattamente per proteggere i tuoi dati online? È semplice: crea una sorta di tunnel sicuro tra il tuo dispositivo e internet. Questo tunnel criptato impedisce a chiunque di vedere ciò che fai online, dai siti che visiti alle informazioni che invii. In questo modo, anche se ti connetti a una rete Wi-Fi pubblica, i tuoi dati rimangono al sicuro. Detto questo, devi trovare il servizio migliore per qualità/prezzo. Attualmente, soltanto CyberGhost VPN te lo garantisce.

Navigare in sicurezza con l’offerta VPN di CyberGhost

Come dicevamo, CyberGhost è una delle VPN più note per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Adesso è disponibile a un prezzo promozionale veramente interessante: abbonamento biennale offerto a soli 2,19 euro al mese. Il costo è scontato dell’82%, ed è inclusa la possibilità di ottenere un rimborso completo se decidi di recedere entro 45 giorni dall'acquisto.

La protezione offerta da CyberGhost è molto ampia. Per esempio, impedisce a ISP, inserzionisti e hacker di monitorare le tue attività online. Tutto questo grazie alla crittografia AES a 256 bit, che rende anonime la tua identità e la tua posizione. In aggiunta, CyberGhost non registra le tue attività online, in conformità alla sua politica no log. Con migliaia di server disponibili, la connessione è sempre veloce, affidabile e sicura.

Inoltre, puoi connettere fino a 7 dispositivi simultaneamente con un solo account. Non solo proteggerai il computer che usi a casa ma anche altri dispositivi, come smartphone e tablet. Per qualsiasi problema o dubbio, potrai contattare il supporto clienti, che è attivo 24 ore su 24.

Infine, per approfittare di questa offerta e navigare in sicurezza, basta visitare la pagina dedicata alla promo e seguire le istruzioni per sottoscrivere l'abbonamento. Una volta fatto, sei pronto a proteggere la tua identità digitale con una VPN affidabile a un prezzo vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.